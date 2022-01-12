Вместо закусок – телефоны. Милевский устроил движ Париж

День рождения Милевского / Фото: Коллаж: Сегодня

Знаменитый форвард киевского Динамо и сборной Украины Артем Милевский сегодня отметил день рождения. Футболисту исполнилось 37 лет.

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Праздновал Миля на родине – в Минске. В Instagram футболист запостил интересное фото. Компания сидит за столом на котором бокалы с вином и телефоны. Еды никакой нет.

"Движ Париж, 37", – подписал снимок Милевский.

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За столом вместе с Артемом его сестра Ксения, а также белорусские футболисты Максим Витус и Сергей Кисляк с женами.

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Кстати, на днях Артем заявил, что планирует вернуться в киевское Динамо, но пока не известно, в каком качестве.

В составе киевского Динамо Милевский выступал с 2002 по 2013 год. Во всех турнирах за "бело-синих" он провел 247 матчей, забил 82 гола и отдал 54 ассиста.

В октябре этого года Артем Милевский со слезами на глазах попрощался с болельщиками столичной команды.