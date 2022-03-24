Вместо чемпионата мира – смерть: рашисты убили украинского спортсмена

Война продолжает наносить глубокие раны украинскому спорту. Вчера мы сообщали, что в Мариуполе погибла юная гимнастка Катя Дяченко.

И снова ужасная новость. При обороне Мариуполя погиб представитель сборной Украины по смешанным единоборствам Егор Биркун.

"23 марта стартовал чемпионат мира по ММА GAMMA, на котором Егор должен был выступать за нашу страну в сборной.

Но с наступлением вражеской России изменились планы. И, как настоящий патриот, Егор пошел на войну отстаивать страну", – сообщается в Facebook на странице Федерации смешанных боевых искусств Украины.