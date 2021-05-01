Вкуснейшая паска с апельсином и маршмеллоу: украинская биатлонистка печет шедевры

Вита Семеренко с сыном / Фото: Instagram
Олимпийская чемпионка-2014 по биатлону Вита Семеренко уже готова к празднованию Пасхи. Стреляющая лыжница оказалась настоящей мастерицей и на кухне. В Instagram Вита выложила фото своих шикарных пасок. Ранее мы писали, что украинская биатлонистка призналась в любви российскому бойфренду.
На вкус выпечку Семеренко, конечно, не попробуешь, но выглядит она очень аппетитно. Паски украшены цукатами, орехами, сушеными яблоками и апельсинами и, похоже, даже маршмеллоу.
Вот это повезло родным биатлонистки и ее маленькому сыну Марку. "Класс", "Настоящая хозяюшка", – восхищались кулинарным талантом Виты ее фоловеры.
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Отметим, что сборная Украины по биатлону догуливает свой отпуск. С 1 мая у девушек уже есть программа работы, а с 18 мая на сборе в Сянках начнется путь в олимпийский Пекин-2022.
Ранее мы сообщали, что прекрасная Анастасия лишила сборную Украины холостяка. Биатлонист Богдан Цымбал в межсезонье женился на своей возлюбленной, которая проверила отношения со спортсменом во время карантина.
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