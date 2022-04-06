Вильярреал – Бавария: где и во сколько смотреть матч ЛЧ

В Лиге чемпионов время первых четвертьфинальных поединков. Сегодня действующий победитель Лиги Европы Вильярреал на своем поле принимает Баварию.

Во сколько начало. Поединок на стадионе "Эстадио-де-ла-Керамика" начнется в 22:00 по киевскому времени.

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Где смотреть. Онлайн-трансляция матча Вильярреал – Бавария уже идет на нашем сайте.

Кроме того, поединок в Украине легально можно будет посмотреть на интернет-платформе Megogo.

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Фаворитом в матче считается мюнхенский клуб. Котировки на победу Баварии – 1.55, на ничью – 4.60, на победу Вильярреала – 5.90.

Котировки на проход Баварии – 1.12, на проход Вильярреала – 6.90. То есть, шансы немцев выйти в полуфинал Лиги чемпионов – 85%.

Ответный поединок состоится уже на следующей неделе в Мюнхене. Победитель встретится с лучшей командой в паре Бенфика – Ливерпуль.