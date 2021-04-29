Кирилл Круторогов предрекает сегодня победу нынешней команды Унаи Эмери над бывшей и выход Вильярреала в финал еврокубка по сумме двух матчей

"Вильярреал" / Фото: Reuters

В четверг, 29 апреля, в Испании пройдет первый полуфинальный матч Лиги Европы Вильярреал – Арсенал. Начало поединка – в 22:00 по киевскому времени. Трансляция – на канале "Футбол 2" и OLL.TV. Победитель этого противостояния (ответная игра – 6 мая) сыграет в финале с лучшим в паре Манчестер Юнайтед – Рома.

Онлайн матча Манчестер Юнайтед – Рома

ПРОГНОЗ НА МАТЧ ВИЛЬЯРРЕАЛ – АРСЕНАЛ

Скромная "желтая субмарина" сыграет в полуфинале евротурнира в седьмой раз. Что весьма круто как для команды, которая впервые сыграла на международной арене в начале нулевых. Правда, в финал они выходили лишь дважды – и оба раза в Кубке Интертото. Также на их счету три проигранных полуфинала Лиги Европы и один Лиги чемпионов – сезона 2005-2006, причем как раз таки Арсеналу. Тогда "канониры" победили дома (1:0), а ответная встреча завершилась нулевой ничьей, причем на 90-й минуте того поединка Рикельме не реализовал пенальти в ворота англичан.

Сейчас Вильярреал выступает под руководством Унаи Эмери, о котором говорят, что Лигу Европы создали именно для него, ведь баск трижды брал трофей этого турнира с Севильей, а еще проиграл финал у руля Арсенала. В чемпионате у "подводников" в последнее время не лучшие результаты – три поражения в четырех турах, а в Лиге Европы серия из 11 матчей без поражений, в которых десять побед, в том числе в восьми матчах кряду.

Арсенал идет на десятом месте чемпионата, уже очевидно, что они не наберут более 61 очка за сезон, и это будет их худший показатель за многие-многие годы. Единственная надежда лондонцев на спасение – трофей Лиги Европы. На предыдущих стадиях команда Артеты прошла Бенфику, Олимпиакос и Славию. На выезде в этом турнире она не проигрывает уже десять игр. "Канонирам" не поможет Обамеянг, который еще не покинул лазарет после заболевания малярией.

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СТАВКА КРУТОРОГОВА. Скажу просто – жду прохода Вильярреала в финал. Наверняка сегодня будет не слишком результативный матч, в котором хозяева победят.

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