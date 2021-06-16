Видео голов и обзор матча Турция – Уэльс на Евро-2020

Команды группы A продолжают борьбу на Евро-2020. Турция и Уэльс лишь к концу первого тайма смогли размочить счет – отличился Рэмзи с передачи Бейла

Турция и Уэльс встречаются на Евро-2020 / Фото: REUTERS

Сборные Турции и Уэльса встречались во втором туре группового этапа Евро-2020. Матч состоялся в Баку на Олимпийском стадионе. Онлайн матча Турция – Уэльс есть на нашем сайте.

Валлийцы смогли открыть счет перед самым перерывом. Гарет Бейл классной передачей вывел Аарона Рэмзи один на один с вратарем и тот пробил точно в угол.

После перерыва Гарет Бейл заработал пенальти и сам же вызвался его пробивать, но эпично пробил выше ворот. Тем не менее, на последних секундах лидер валлийцев исправился и записал на свой счет ассист на Коннора Робертса.

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В заключительном туре Турция встретится со Швейцарией, а Уэльс сыграет с Италией. Оба матча пройдут 20 июня и начнутся в одинаковое время, чтобы команды были в равных условиях. Напомним, что из групп выходят две первые команды и четыре лучших среди команд, занявших третье место.