Видео голов и обзор матча Словакия – Испания на Евро-2020

Испанцы забили Словакии два гола в первом тайме / Фото: Reuters
Сборные Словакии и Испании встречались в третьем туре группового этапа Евро-2020. Онлайн матча Словакия – Испания есть на нашем сайте.
Испания начала первый тайм очень мощно и уже в дебюте заработала пенальти. Однако Альваро Мората не смог реализовать удар с "точки" – его выстрел парировал Мартин Дубравка.
Но спустя некоторое время вратарь сборной Словакии уже стал антигероем. После дальнего удара мяч угодил в перекладину, Дубравка пытался перебросить мяч через перекладину, но забросил его прямо в сетку. Вероятно, ему помешало солнце, однако допускать такие нелепые ошибки на таком уровне просто непростительно.
Еще в первом тайме Испания увеличила преимущество благодаря голу Аймерика Лапорта. В этом эпизоде снова не обошлось без ошибки Дубравки.
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