Видео дня! Весь самолет, с женами футболистов, затянул "Червону руту" и "Ще не вмерла"

Полет фанов сборной Украины в Бухарест / Фото: Instagram
Болельщики сборной Украины, которые сегодня будут поддерживать ее в Бухаресте на матче с Австрией, устроили эффектный перформанс еще в самолете на пути в Румынию.
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Десятки наших фанов, среди которых были жены Тараса Степаненко, Андрея Пятова, Николая Матвиенко, Романа Яремчука и Сергея Кривцова, затянули в полете "Ще не вмерла!"
А затем в поющем самолете наступила очередь украинского хита "Червона рута". Маргарита Степаненко тоже подпевала, вместе с Юлией Пятовой размахивая руками.
"Душевный полет", – написала у себя в инстаграм-сториз Юлия Кривцова
Напомним, начало матча Украина – Австрия в Бухаресте – в 19:00 по киевскому времени. Нашей сборной, чтобы занять второе место и гарантированно выйти в 1/8 финала, нужно не проиграть.
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