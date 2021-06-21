Видео дня! Весь самолет, с женами футболистов, затянул "Червону руту" и "Ще не вмерла"

Вот это поддержка для команды Андрея Шевченко прилетела в Бухарест из Украины! Смотрите, что творилось в самолете на пути к матчу чемпионата Европы

Полет фанов сборной Украины в Бухарест / Фото: Instagram

Болельщики сборной Украины, которые сегодня будут поддерживать ее в Бухаресте на матче с Австрией, устроили эффектный перформанс еще в самолете на пути в Румынию.

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Десятки наших фанов, среди которых были жены Тараса Степаненко, Андрея Пятова, Николая Матвиенко, Романа Яремчука и Сергея Кривцова, затянули в полете "Ще не вмерла!"

А затем в поющем самолете наступила очередь украинского хита "Червона рута". Маргарита Степаненко тоже подпевала, вместе с Юлией Пятовой размахивая руками.

"Душевный полет", – написала у себя в инстаграм-сториз Юлия Кривцова

Напомним, начало матча Украина – Австрия в Бухаресте – в 19:00 по киевскому времени. Нашей сборной, чтобы занять второе место и гарантированно выйти в 1/8 финала, нужно не проиграть.

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