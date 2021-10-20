20 октября 19:44
Барселона 1
Динамо 0
20 октября 19:45
Зальцбург 3
Вольфсбург 1
20 октября 22:00
Бенфика --
Бавария --
20 октября 22:00
Янг Бойз --
Вильярреал --
20 октября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 октября 22:00
Лилль --
Севилья --
20 октября 22:00
Челси --
Мальме --
20 октября 22:00
Зенит --
Ювентус --
2 ноября 19:45
Мальме --
Челси --
2 ноября 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 ноября 22:00
Динамо --
Барселона --
2 ноября 22:00
Бавария --
Бенфика --
2 ноября 22:00
Вильярреал --
Янг Бойз --
2 ноября 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 ноября 22:00
Севилья --
Лилль --
2 ноября 22:00
Ювентус --
Зенит --
3 ноября 19:45
Милан --
Порту --
3 ноября 19:45
Реал --
Шахтер --
22 октября 17:00
Десна --
Александрия --
22 октября 19:30
Металлист 1925 --
Ингулец --
23 октября 14:00
Верес --
Мариуполь --
23 октября 17:00
Ворскла --
Шахтер --
23 октября 19:30
Черноморец --
Львов --
24 октября 14:00
Рух --
Минай --
24 октября 17:00
Динамо --
Днепр-1 --
24 октября 19:30
Заря --
Колос --
30 октября 00:00
Мариуполь --
Динамо --
30 октября 00:00
Шахтер --
Десна --
30 октября 00:00
Металлист 1925 --
Заря --
30 октября 00:00
Колос --
Львов --
30 октября 00:00
Ворскла --
Черноморец --
30 октября 00:00
Днепр-1 --
Минай --
30 октября 00:00
Рух --
Александрия --
30 октября 00:00
Ингулец --
Верес --
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Главная Новости спорта Лига чемпионов 2021/2022

Ветеран Барсы лучше всех: оценки игрокам матча Барселона – Динамо

Сергей Шаховец
20 октября, 23:30
Худшим игроком матча Барселона – Динамо эксперты признали форварда Владислава Супрягу, а лучшим автора победного гола Жерара Пике

Ветеран Жерар Пике был лучшим, а вот Супряга опять разочаровал / Фото: Коллаж: Сегодня

В матче третьего тура Лиги чемпионов киевское Динамо минимально уступило на Камп Ноу Барселоне со счетом 0:1. Мы вели онлайн-трансляцию матча Барселона – Динамо.

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По итогам матча, авторитетный портал WhoScored оценил футболистов обеих команд.

Самую высокую оценку в матче получил автор победного гола Жерар Пике – 8.6. Защитник "сине-гранатовых" стал абсолютным рекордсменом своей команды.

ОЦЕНКИ ИГРОКАМ БАРСЕЛОНЫ

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У Динамо самую высокую оценку получили Николай Шапаренко и Сергей Сидорчук – оба по 7.2.

А вот худшим игроком матча стал форвард "бело-синих" Владислав Супряга – 5.8. Нападающий провел на поле 61 минуту игрового времени, но ни разу не смог пробить по воротам соперника. Вышедший на замену вместо 21-летнего футболиста Денис Гармаш получил оценку – 6.4.

ОЦЕНКИ ИГРОКАМ ДИНАМО

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Киевское Динамо после трех сыгранных матчей замыкает турнирную таблицу группы Е и рискует встретить следующую весну без еврокубков.

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