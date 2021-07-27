Вершина взята! Невероятная украинка покорила "гору-убийцу"

Ирина Галай стала первой украинкой на второй вершине Земли – горе К2 Чогори. Ранее она стала первой и на Эвересте!

Ирина Галай поднялась на гору-убийцу накануне Дня независимости / Фото: Instagram

Сегодня в 06:42 по киевскому времени (08:42 по местному) Ирина Галай поднялась на вторую по высоте горную вершину Земли – К2 (Чогори).

Она стала первой украинкой за время независимости, кому удалось взойти на эту вершину. Невероятно, но восхождение каждого четвертого альпиниста на К2 заканчивалось трагедией.

Ирина Галай развенчала миф, что на К2 могут подняться только профи. Т.е. альпинисты, для которых это основной вид деятельности и которые зарабатывают на жизнь организацией восхождений.

Ирина Галай. Первая украинка на Эвересте / Фото: Instagram

Высота К2 – 8 611 метров, она расположена в горной системе Каракорум к северо-западу от Гималаев. Из-за чрезвычайной сложности восхождения К2 также называют Дикой горой, а в мире альпинистов – горой-убийцей.

Справка Wikipedia. Чогори – вторая по высоте горная вершина Земли (после Эвереста). Самый северный восьмитысячник мира. Находится в хребте Балторо на границе Кашмира (контролируемые Пакистаном Северные территории) и Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая. По данным на июнь 2018 года уровень смертности составил 23 % на 367 попыток восхождений. Чогори стала последним восьмитысячником, покоренным в зимний период.

Чогори – вторая по высоте горная вершина Земли / Фото: Getty Images

Свое восхождение Ирина посвятила 30-летию независимости Украины. Вместе з Ириной на Чогори поднялся Дмитрий Семененко из Днепра, который совершил свое восхождение без кислородной маски.

Сейчас Ирина и Дмитрий спускаются с вершины. В базовом лагере 2 (расположен на высоте 6800 метров) их ждет третий участник экспедиции известный фотограф, уроженец Коломыи Назарий Кривошеев.

"Я много лет мечтаю подняться на К2. В мире альпинистов это считается более серьезным достижением, чем взойти на Эверест. Это как в боксе – можно выиграть Олимпиаду, а можна стать абсолютным чемпионом мира среди профессионалов", – рассказывала Ирина Галай перед штурмом вершины.

Ранее Ирина Галай стала первой украинкой на Эвересте.