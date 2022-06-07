7 июня 21:45
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7 июня 21:45
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Англия --
8 июня 21:45
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8 июня 21:45
Шотландия --
Армения --
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Бельгия --
Польша --
8 июня 21:45
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10 июня 21:45
Дания --
Хорватия --
11 июня 16:00
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Армения --
11 июня 19:00
Ирландия --
Шотландия --
11 июня 21:45
Уэльс --
Бельгия --
11 июня 21:45
Венгрия --
Германия --
11 июня 21:45
Англия --
Италия --
11 июня 21:45
Нидерланды --
Польша --
12 июня 21:45
Испания --
Чехия --
12 июня 21:45
Швейцария --
Португалия --
13 июня 21:45
Франция --
Хорватия --
13 июня 21:45
Дания --
Австрия --
14 июня 19:00
Армения --
Шотландия --
14 июня 21:45
Украина --
Ирландия --
14 июня 21:45
Англия --
Венгрия --
14 июня 21:45
Германия --
Италия --
14 июня 21:45
Польша --
Бельгия --
14 июня 21:45
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Велогонщик на финише чуть не убил свою жену (видео)

Андрей Трофимов
7 июня, 19:57
Супруга колумбийского велогонщика Луиса Карлоса Чиа хотела сделать красивые фотографии, но теперь вынуждена лечиться в больнице

Луис Карлос финиширует и через пару секунд врежется в жену

Клаудиа Ронкансио увлекается велоспортом и фотографией. Она пришла на финиш третьего этапа "Вуэльты Колумбии", чтобы запечатлеть победу своего мужа Луиса Карлоса Чиа. И едва не лишилась жизни. Ранее велогонщик сошел с дистанции из-за нелепой травмы.

Клаудиа не рассчитала траекторию пелотона, а Луис не успел затормозить и на полной скорости врезался в жену.

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Девушка получила травму головы и была госпитализирована. В больнице ей наложили швы на голову, сообщает The Sun.

"Она знала, что будет спринт, и я не понимаю, почему Клаудиа не сошла с трассы", – удивляется Луис.

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Ранее мы писали, что победитель этапа "Джиро д'Италия" датский велогонщик Крис Анкер Серенсен трагически погиб на чемпионате мира по велоспорту, куда он поехал работать комментатором.