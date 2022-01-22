Вброс России? Украина опровергает запрет на фото с россиянами

Из-за совместных фото с россиянами регулярно возникают скандалы / Фото: REUTERS

Антироссийские рекомендации также включали в себя запрет давать интервью на российском языке.

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Впрочем, в Украине отказались подтверждать слухи. В федерации биатлона ответили, что впервые об этом слышат (хотя, по нашим данным, такой разговор действительно был).

"Первый раз о таком слышим, подобных рекомендаций федерация не получала. Если бы они были, то о них было бы известно, но мы, как уже было сказано, о таком слышим впервые. В федерацию такие рекомендации не приходили", – заявил представитель федерации на запрос ТАСС.

Почему в Украине могли ввести "антироссийские рекомендации"

Главная задача возможных запретов – избежать скандала, а они сопровождают Украину на каждой Олимпиаде.

Самый свежий скандал произошел на Олимпиаде-2020 после обнимашек Ярославы Магучих с Марией Ласицкене, доверенным лицом Владимира Путина.

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Мария Ласицкене и Ярослава Магучих / Фото: Reuters

В 2018 году на Играх в Пхенчхане наш олимпийский чемпион Александр Абраменко обнимался и укутывал в украинский флаг россиянина Илью Бурова.

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А еще перед этим, в 2016-м в Рио, Олег Верняев на пьедестале чуть ли не целовался с представителем России Давидом Белявским.