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Черноморец --
6 ноября 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 ноября 00:00
Колос --
Шахтер --
6 ноября 00:00
Заря --
Верес --
6 ноября 00:00
Львов --
Десна --
6 ноября 00:00
Ингулец --
Днепр-1 --
6 ноября 00:00
Александрия --
Металлист 1925 --
6 ноября 00:00
Черноморец --
Рух --
6 ноября 00:00
Минай --
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"Ватное" существо: Усик удивил своей собакой

Андрей Трофимов
30 октября, 20:18
За охрану дома самого сильного боксера мира Александра Усика отвечает микроскопическое создание

Усик и его собачка / Фото: Instagram

Александр Усик, с недавних пор являющийся чемпионом мира в супертяжелом весе, показал публике свою собаку.

Тех, кто ждал увидеть гиганта, постигло разочарование.

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Если говорить боксерской терминологией, то рыжий питомец Усика представляет наилегчайший вес.

У Александра – померанский шпиц.

Высота в холке до 22 см, вес – до 3,5 кг.

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Эту породу отличает мягкая набивная "ватная" шерсть, пушистый лоб, короткая морда, а также заостренные уши.

Однако, что интересно, несмотря на малый рост, шпицы могут за себя постоять, они не пугливы и даже отважны.

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Отметим, что потенциальный соперник Александра Усика Тайсон Фьюри, если говорить о домашних питомцах, тоже предпочитает малышей. Смотрите, какая кроха у Цыганского короля: