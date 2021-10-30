"Ватное" существо: Усик удивил своей собакой

Усик и его собачка / Фото: Instagram
Александр Усик, с недавних пор являющийся чемпионом мира в супертяжелом весе, показал публике свою собаку.
Тех, кто ждал увидеть гиганта, постигло разочарование.
Если говорить боксерской терминологией, то рыжий питомец Усика представляет наилегчайший вес.
У Александра – померанский шпиц.
Высота в холке до 22 см, вес – до 3,5 кг.
Эту породу отличает мягкая набивная "ватная" шерсть, пушистый лоб, короткая морда, а также заостренные уши.
Однако, что интересно, несмотря на малый рост, шпицы могут за себя постоять, они не пугливы и даже отважны.
Отметим, что потенциальный соперник Александра Усика Тайсон Фьюри, если говорить о домашних питомцах, тоже предпочитает малышей. Смотрите, какая кроха у Цыганского короля: