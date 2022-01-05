Вася лгал: названа новая причина, почему Ломаченко не добил Комми

Ломаченко vs Комми / Фото: Getty Images

Андре Розье, тренер ганского боксера Ричарда Комми, озвучил свою версию того, почему Василий Ломаченко не добыл африканца в декабрьском бою на ринге "Мэдисон-сквер-гарден".

Ранее сам Ломаченко заявил: "Я видел его состояние, мне было жалко его". Поэтому, дескать, отправив Комми в нокдаун в седьмом раунде, Ломаченко призывал угол африканца выбросить полотенце и остановить избиение Терминатора.

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Однако тренер Комми Андре Розье заявил, что таким образом Ломаченко заботился не о здоровье Комми, а о своем собственном.

"Когда кто-то делает что-то в этом роде, он пытается любым способом уйти с ринга побыстрее. Я видел, что Ломаченко и сам пропускал. Были моменты, когда Ричард попадал по нему, и Ломаченко сгибался. И украинец подумал: "Позвольте мне закончить бой, пока этот парень не попал в меня еще раз", вот в чем дело", – заявил WBH Radio Андре Розье.

Василий Ломаченко VS Ричард Комми / Фото: Getty Images

"Это была игра на публику. Ломаченко такой: "Эй, пожалуйста, давайте остановим это сейчас, чтобы мне не пришлось иметь с этим дело дольше", – добавил Андре Розье.

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Напомним, что Ломаченко победил Комми единогласным решением судей и теперь рассчитывает подраться в Австралии за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе с Джорджем Камбососом.

Ломаченко vs Камбосос / Фото: Getty Images

Добавим, по мнению промоутера Усика Александра Красюка, Ломаченко отказался в декабре добивать Комми из гуманных соображений – чтобы не убить.