"Вас бандеровцы бомбят". Родители легенды Динамо верят российской пропаганде

Родители Хацкевича находятся под влиянием российской пропаганды / Фото: Коллаж: Сегодня

Российская Федерация занимается системной промывкой мозгов своего населения и граждан стран-сателлитов. Насколько эффективно действует геббельсовская пропаганда российского телевидения показал на примере своих родителей Александр Хацкевич.

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Они не хотят верить в то, что виновниками происходящего является Россия, а все списывают на мифических бандеровцев и неонацистов.

"Ты своим родителям говоришь, а они тебе не верят. Они там понимают, что происходит, но вот до сих пор не верят. Когда я после 4-го числа отсылал фотографии с Бучи, с Гостомеля, то они попросили меня просто больше не высылать эти фотографии. Они сказали, что "у нас другая информация". На сегодняшний момент, когда мы общаемся, то эту тему не затрагиваем.

За месяц оккупации в Буче солдаты из Хабаровского края убили несколько сотен человек / Коллаж "Сегодня"

Первые наши такие разговоры были: "Вас же там эти бандеровцы, неонацисты бомбят". Я говорю: "Ну да, нам нечего было делать до 24-го числа, а сейчас вот просто русские отгуляли 23-е февраля, день защитника там какого-то, пошли спасать вашего сына русскоговорящего в Киеве, а мы начинаем бомбить, чтобы им ничего не досталось". Вот это такие были разговоры. Я их понимаю, мне их жаль на самом деле. Но, мы сейчас этому моменту вообще не уделяем никакого внимания. Меня волнует их здоровье, а их – внуки и правнук. Они хотят, чтобы я вернулся в Беларусь, но я сказал, что паспорт Беларуси не поменяю, но жить буду в Украине", – сказал Хацкевич в интервью каналу Бомбардир.

Александр Хацкевич / Фото: AFP

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Ранее легенда Беларуси Александр Хацкевич назвал свою страну соучастником войны. Все из-за политики белорусского диктатора Лукашенко, который старается во всем угодить своему другу Путину.

Кроме того Хацкевич мечтает произвести замену века – поменять в Мавзолее одного Владимира на другого.

Хацкевич: пора заменить в Мавзолее одного Владимира на другого / Фото: Коллаж: Сегодня

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Отметим, что Хацкевич является уроженцем Минска и начинал карьеру в столичном Динамо, однако имя себе сделал уже в киевском Динамо. За "бело-синих" хавбек отыграл более 150 матчей, выиграв семь чемпионств и выйдя с командой в полуфинал Лиги чемпионов (1999).

Также Александр Николаевич поруководил Динамо в качестве тренера (2017-2019). При нем киевляне выигрывали Суперкубок Украины, но в УПЛ дважды занимали второе место.