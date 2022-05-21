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Варвары! Российские преступники разрушили стадион в Харькове

Сергей Шаховец
21 мая, 10:06
Армия страны-агрессора продолжает уничтожать спортивную инфраструктуру Украины

Оккупанты разбомбили стадион "Солнечный" в Харькове / Фото: Коллаж: Сегодня

Очередной жертвой бессмысленных действий российских захватчиков стал стадион "Солнечный" в Харькове. Во время одного из обстрелов оккупанты практически уничтожили арену, на которой тренировалась сборная Украины.

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Российские снаряды разрушили трибуны стадиона и футбольное поле.

Фото последствий обстрелов российской армии опубликовали на странице Zorya Londonsk в Twitter.

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Стадион "Солнечный" был построен в 2011 году. На нем национальная команда Украины проводила свои тренировки перед матчами в Харькове на ОСК "Металлист".

Кроме того, на арене домашние матчи проводили Гелиос, Металлист 1925, Металл и другие местные команды.

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Ранее мы рассказывали, как нелюди из страны 404 вырыли свой рашистский символ на стадионе в Бородянке. Путинские орки ради забавы уничтожили футбольный газон арены.

Российские оккупанты вырыли фашистский символ на футбольном поле / Фото: Коллаж: Сегодня