Варвары! Российские преступники разрушили стадион в Харькове

Оккупанты разбомбили стадион "Солнечный" в Харькове / Фото: Коллаж: Сегодня
Очередной жертвой бессмысленных действий российских захватчиков стал стадион "Солнечный" в Харькове. Во время одного из обстрелов оккупанты практически уничтожили арену, на которой тренировалась сборная Украины.
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Российские снаряды разрушили трибуны стадиона и футбольное поле.
Фото последствий обстрелов российской армии опубликовали на странице Zorya Londonsk в Twitter.
Стадион "Солнечный" был построен в 2011 году. На нем национальная команда Украины проводила свои тренировки перед матчами в Харькове на ОСК "Металлист".
Кроме того, на арене домашние матчи проводили Гелиос, Металлист 1925, Металл и другие местные команды.
Ранее мы рассказывали, как нелюди из страны 404 вырыли свой рашистский символ на стадионе в Бородянке. Путинские орки ради забавы уничтожили футбольный газон арены.