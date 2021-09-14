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28 сентября 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 сентября 22:00
Порту --
Ливерпуль --
28 сентября 22:00
Милан --
Атлетико --
28 сентября 22:00
Боруссия Д --
Спортинг --
28 сентября 22:00
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25 сентября 00:00
Колос --
Ворскла --
25 сентября 00:00
Десна --
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25 сентября 00:00
Минай --
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Главная Новости спорта Лига чемпионов 2020/2021

ВАРварская ничья. У Динамо отобрали победу в Лиге чемпионов

Сергей Шаховец
14 сентября, 23:56
Рефери отменил победный гол Николая Шапаренко, забитый в концовке поединка с Бенфикой, после просмотра видеоповтора

Динамо - Бенфика, Лига чемпионов / Фото: Getty Images

В Киеве на НСК Олимпийский киевское Динамо стартовало в групповом раунде Лиги чемпионов матчем против португальской Бенфики.

Почти 30 лет назад, 27 ноября 1991 года, Динамо дебютировало в групповом этапе турнира, и тогда соперником "бело-синих" тоже была Бенфика, в составе которой играл экс-динамовец Сергей Юран. Тот матч завершился победой динамовцев со счетом 1:0.

Прошло тридцать лет, и вновь киевляне играли первый матч в Лиге чемпионов против "орлов" из Лиссабона. А в составе португальского клуба чемпиону Украины противостоял воспитанник Динамо Роман Яремчук.

У Яремчука был шанс отличиться, но его удар в конце первого тайма здорово парировал Денис Бойко. Удалось голкиперу "бело-синих" сохранить ворота в неприкосновенности и во второй половине игры.

В компенсированное время Николай Шапаренко забил победный гол, однако рефери отменил взятие ворот после просмотра видеоповтора.

Дежавю не получилось: поединок завершился безголевой ничьей, обе команды набрали по одному очку.

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Лига чемпионов. Группа Е. 1-й тур.

Динамо – Бенфика – 0:0

Динамо: Бойко, Миколенко, Сирота, Забарный, Кендзёра, Сидорчук, Шапаренко, Буяльский, Де Пена (Вербич, 76), Шкурин (Гармаш, 59), Цыганков (Караваев, 76).

Бенфика: Влаходимос, Морато, Вертонген, Отаменди, Гримальдо, Вайгль, Жоау Мариу (Таарабт, 86), Жилберто (Лазаро, 59), Эвертон (Радоньич, 59), Рафа Силва (Пицци, 90), Яремчук (Нуньес, 59)

А в другом матче группы E немецкая Бавария разгромила испанскую Барселону со счетом 3:0, благодаря чему возглавила турнирную таблицу.

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