"В ваших руках борьба с расизмом превратилась в лицемерие": президент Чехии пошел против УЕФА

В Чехии утверждают, что УЕФА вынес вердикт по делу о проявлении расизма Ондржеем Куделой без доказательств. Президент Чехии даже отправил письмо в УЕФА

Президент Чехии Милош Земан отреагировал на жестокое наказание от УЕФА для игрока пражской Славии Ондржея Куделы за проявление расизма. Пресс-служба главы государства отправила письмо в УЕФА, где обвинила организацию в лицемерии.

"Следует отметить, что обвинения в расизме не были доказаны. Даже инспектор УЕФА усомнился в том, что Кудела произнес расистское замечание. Вы приговорили порядочного человека без единого доказательства… только для того, чтобы оправдать извращенные ожидания узкой группы активистов и клуба, неспособного победить на поле. В ваших руках борьба с расизмом превратилась в… лицемерие, позитивную дискриминацию и нелепое преклонение перед глупыми тенденциями", – говорится в письме в дисциплинарный орган УЕФА, которое цитирует Sportbox.

Напомним, конфликт между Куделой и Камара разгорелся после матча Славии и Рейнджерс в 1/8 финала Лиги Европы. Тогда футболист Рейнджерс напал на игрока Славии с кулаками, утверждая, что чех его обвинил на расовой почве.