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В Украине рассказали, сколько дали бы за победу над Россией

Андрей Трофимов
8 февраля, 14:46
Украинские футзалисты получили бы не менее 20 тысяч евро каждый – но не сложилось

Украина vs Россия на футзальном Евро / Фото: Getty Images

Президент Ассоциации футзала Украины Сергей Владыко рассказал, сколько бы получили игроки нашей сборной, если бы в полуфинале чемпионата Европы в Нидерландах одолели Россию.

Напомним, украинские футзалисты с боем проиграли россиянам 2:3.

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И впоследствии заняли четвертое место на Евро.

"Были озвучены премиальные за определенные достижения – ребята их выполнили и получат деньги. После победы над Казахстаном в 1/4 финала очень большое количество разных предпринимателей из Украины – больших и маленьких – находили мой номер телефона и писали в соцсетях о готовности оказать финансовую поддержку игрокам".

Украина vs Россия / Фото: UEFA.com

"Были и крупные бизнесмены, они попросили не называть себя – очень большие суммы. Вы знаете, что Россия давала каждому 20 тысяч евро за победу над Украиной. Думаю, наши ребята получили бы не меньше, если бы добились положительного результата", – передает слова Владыко Tribuna.com.

ОБЗОР МАТЧА УКРАИНА – РОССИЯ

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Отметим, что премии сборной Украины по большому футболу за выход в 1/4 финала Евро-2020 оказались куда солиднее, чем сейчас у футзалистов. Они составили 2,5 миллиона евро на команду.

Ранее мы писали о зраде в футзальной сборной Украины. Один из ее лидеров выступает с тризубом на груди и в то же время играет в России, где ранее носил футболку с серпом и молотом.