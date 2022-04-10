В тылу врага! В оккупированном Россией городе прошел турнир с украинскими знаменами

Юные футболисты не побоялись российских оккупантов и сыграли с украинскими знаменами / Фото: Facebook

Геройский поступок совершили юные футболисты из небольшого городка Голая Пристань на Херсонщине. В оккупированном российскими войсками городе прошел турнир по мини-футболу под украинскими знаменами и лозунгом: "Голая Пристань – это Украина".

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Об этой мужественной акции сообщила депутат Верховной Рады Украины и бывшая легкоатлетка Ольга Саладуха.

"Спорт побеждает оккупацию! В оккупированном россиянами городе Голая Пристань в Херсонской области состоялся турнир по мини-футболу. Провели его под украинскими флагами и под лозунгом "Гола Пристань – это Украина!". Это еще одно доказательство силы спорта, которое не может быть вне политики, когда враг терзает тело нашего государства. Во время больших спортивных соревнований после победы поднимается украинское знамя и мы все чувствуем гордость за свою страну. Но сегодня эти люди в небольшом городке заслуживают такой же славы и уважения. Потому что они не боятся сказать правду в лицо оккупантов и силой спорта демонстрируют свое моральное превосходство над агрессором. Спасибо каждому из вас! Украина знает, помнит и обязательно вас освободит! Слава Украине! Героям слава!", – написала Саладуха в Facebook.

Ранее мы сообщали, как Шахтер поддержал города-герои Украины в благотворительном поединке с Олимпиакосом. Донецкая команда убрала фамилии с футболок и поместила туда украинские населенные пункты, которые больше всего пострадали от российской агрессии.

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