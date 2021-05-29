В Турции нашли тело украинской альпинистки, пропавшей месяц назад

В Турции обнаружили тело украинской альпинистки Яны Кривошеи, пропавшей в гора месяц назад. Одесситка отправилась покорять местные горы но, вероятнее всего, разбилась в результате падения с отвесных скал

Яна Кривошея в горах. Фото: Facebook Вячеслава Кривошея

Пропавшую в Турции украинскую альпинистку Яну Кривошею, которую почти месяц искали в горах Анталии, нашли мертвой неподалеку вершины горы Геиксивриси. Предполагается, что альпинистка погибла в результате падения с отвесных скал.

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42-летняя Яна Кривошея приехала в Анталию из Украины для занятий альпинизмом 1 мая. Спортсменка поднялась на гору Гейиксивриси высотой 1715 метров. 2 мая девушка отправила своей матери сообщение "Я на вершине", после чего не выходила на связь.

Лишь на 24-й день поисково-спасательной операции удалось обнаружить тело альпинистки во время сканирования с воздуха пилотируемым разведывательным самолетом жандармерии. Тело Кривошеи отправили в морг для судебной медицины, пишет издание antalyahakkinda.com.