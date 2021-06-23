"В Токио за тобой постоянно следят": наш самый юный олимпиец побывал на репетиции Игр

Чемпион Европы по прыжкам в воду Алексей Середа а "Олимпийской зарядке" рассказал, с чем столкнуться украинские спортсмены на Олимпиаде в Японии

Алексей Середа - самый юный олимпиец в истории Украины / Фото: Пресс-служба Федерации прыжков в воду

Сегодня ровно месяц до старта Олимпийских игр в Токио. По этому случаю НОК Украины запустил всеукраинский флешмоб "Олимпийская зарядка". Теперь заряжаться позитивом и здоровьем будет вся страна, а как это делать рассказали и показали звезды нашего спорта – Анна Ризатдинова, Алексей Середа, Елена Кривицкая, глава НОК Сергей Бубка и министр спорта Вадим Гутцайт.

Олимпийская зарядка стартовала в Киеве / Фото: НОК Украины

Звезды спорта запустили в небо воздушные шары в олимпийских цветах / Фото: НОК Украины

Кстати, 15-летний Алексей Середа – самый молодой в истории чемпион Европы по прыжкам в воду и самый юный участник Олимпийских игр в истории Украины. Недавно Алексей побывал на предолимпийских соревнованиях в Токио, которые можно назвать репетицией Игр, и рассказал "Сегодня", чего ждать нашим спортсменам на Олимпиаде.

- Начну с того, что понравилось – хороший бассейн, не холодно, комфортная температура воды. А не понравилось – условия проживания и питания. В гостиницах не открывались окна. Там даже ручек нет. Говорят из-за того, что в Токио высокий уровень суицида. По питанию – я люблю вкусно поесть. А выбора не было. Карри с говядиной, быстрорастворимые лапша и суп. Надеюсь, на Олимпиаде кормить будут лучше.

- Как Токио?

- Я его видел из окна автобуса по дороге отель – бассейн – отель. Больше нам никуда нельзя было ходить. На въезде в страну мы установили приложение, в котором нужно постоянно отмечаться, нажимая кнопку "Я здесь".

- А что если телефон оставить в номере, чтобы кто-то другой отмечался?

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- Не получится. За тобой постоянно следят. Кругом гостиницы охрана. Отошел на три метра и тебя заворачивают назад.

- Примерно, так будет и во время Олимпиады. Спортсменам запрещено ходить в гости друг к другу.

- Придется терпеть и не жаловаться. Хотя я не люблю сидеть один в номере. Можно с ума сойти. Мне больше по душе общение с друзьями, командой.

- Задача на Олимпиаду?

- Я не могу ставить себе слишком высокие цели. Для начала – главное пробиться в финал.

- С кем хотелось бы сделать селфи в олимпийской деревне?

- С Криштиану Роналду. Мне он очень нравится, как спортсмен. Жаль его не будет на Олимпиаде. Но поболею за Португалию на Евро-2020, надеюсь, они станут чемпионами.

Алексей Середа планирует пробиться в финал ОИ-2020 / Фото: Пресс-служба Федерации прыжков в воду