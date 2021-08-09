В Токио спрятали "клубничку" от иностранцев. Но мы нашли ее

Перед Олимпийскими играми в Японии решили не продавать открыто эротические журналы в супермаркетах, чтобы не шокировать иностранных гостей

Журналы продаются, а туристов зовут на массаж

Олимпийские игры в Токио неожиданно нанесли удар по порнографической индустрии. Журналы и комиксы с "клубничкой" раньше можно было спокойно купить в любом супермаркете Японии.

Но в ожидании тысяч туристов разных возрастов и вероисповеданий власти решили убрать с их глаз взрослую литературу.

И хоть болельщики так и не доехали в Токио-2020, большинство магазинов не стало возвращать "клубничку" на полки. Но не все. Кое-где можно купить журнальчик про это. Он запечатан так, что полистать в магазине его не удастся. Стоимость – 500 иен (около 125 грн).

Полистаем дома. Более сотни страниц. Кроссворды, рассказы о бейсболе, Олимпиаде, эротические комиксы, реклама фильмов для взрослых на DVD (в отличие от Украины, диски еще очень популярны в Японии), реклама всяких средств для повышения потенции и "игрушек".

Пикантные фото на грани, но не за гранью. Почти такие можно увидеть в Instagram многих звезд. В целом, ничего особенного.

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Возле гостиниц иностранцев, которые таки добрались на Игры, с вечера ошиваются подозрительные особы. Вы можете идти по улице в час ночи и видеть, как девушка занимается гимнастикой. Гимнастикой в час ночи!

Но как только вы поравняетесь, она предложит массаж в салоне, где все включено за 10 тысяч иен (2500 грн) в час.

А за 2000 иен (500 грн) вы можете с девушкой просто поговорить. Рассказать о наболевшем, пожаловаться на жизнь, ковид, обсудить международную ситуацию в мире или бейсбольный матч. У японцев эта услуга очень востребована.

Если вы решили расслабиться другим способом – не проблема. Прогуливаясь в туристических районах Токио, вы часто будете встречать темнокожих парней у стен домов.

Прикладывая пальцы к губам, они намекают, что здесь можно купить легкие наркотики.

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