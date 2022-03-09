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В Сумах россияне убили чемпиона Украины и всю его семью

Любомир Луканюк
9 марта, 10:11
Вместе Артемом Прийменко погибли папа, мама, бабушка и два младших брата

Артем с родителями и братьями / Фото: Коллаж: Сегодня

Новая трагедия в украинском спорте. В Сумах после бомбардировки погиб чемпион Украины по самбо Артем Прийменко и вся его семья.

Тренер Евгений Леоненко написал в Facebook, что вместе с Артемом погибли папа, мама, бабушка и два младших брата Егор и Кирилл.

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Увы, это не первая смерть в украинском спорте после начала войны.

В Чернигове, в результате обстрелов российских войск погиб украинский кикбоксер Евгений Звонок.

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Ранее мы сообщали, что в бою под Харьковом погиб 19-летний биатлонист Евгений Малышев.

Воспитанник футбольной школы львовских Карпат Виталий Сапило погиб в боях против российской армии. Посмертно был награжден званием Герой Украины.

Также от российских бомбежек погиб детский тренер донецкого Шахтера.

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