28 сентября 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 сентября 19:45
Шахтер --
Интер --
28 сентября 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сити --
28 сентября 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 сентября 22:00
Порту --
Ливерпуль --
28 сентября 22:00
Милан --
Атлетико --
28 сентября 22:00
Боруссия Д --
Спортинг --
28 сентября 22:00
Реал --
Шериф --
29 сентября 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 сентября 19:45
Зенит --
Мальме --
29 сентября 22:00
Бавария --
Динамо --
29 сентября 22:00
Бенфика --
Барселона --
29 сентября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вильярреал --
29 сентября 22:00
Вольфсбург --
Севилья --
29 сентября 22:00
Зальцбург --
Лилль --
29 сентября 22:00
Ювентус --
Челси --
27 сентября 19:30
Черноморец --
Ингулец --
1 октября 19:30
Мариуполь --
Рух --
2 октября 14:00
Колос --
Черноморец --
2 октября 17:00
Львов --
Днепр-1 --
2 октября 19:30
Ворскла --
Ингулец --
3 октября 14:00
Верес --
Александрия --
3 октября 17:00
Заря --
Десна --
3 октября 17:00
Металлист 1925 --
Минай --
3 октября 19:30
Динамо --
Шахтер --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта ЧУ по футболу

В шоке были даже одноклубники: футболист разорвал Сеть исполнением гимна Украины

Александр Трикиша
27 сентября, 10:08
Видео исполнения гимна Украины футболистом Вереса стало вирусным в Сети. Неподдельные эмоции Сергея Панасенко никого не оставили равнодушным

Сергей Панасенко эмоционально исполнил гимн Украины

Традиционно все матчи чемпионата Украины начинаются с исполнения национального гимна. Не стала исключением и встреча Вереса и Шахтера в Киеве.

Полузащитник Вереса Сергей Панасенко настолько эмоционально исполнил гимн, что в шоке находились даже его партнеры, стоявшие рядом.

"Я всегда стараюсь исполнять гимн от души и прошу серьезно относиться к этому и своих одноклубников по Вересу.

Хотя, если честно, то мои вокальные способности ограничиваются только исполнением гимна. Караоке? Нет, это не мое", – прокомментировал ролик Сергей в интервью Meta-raiting.com.ua.

Реклама

Во время недавнего Евро-2020 эмоциональным исполнением гимна отличилась сборная Италии – будущий чемпион Европы, кстати. Но теперь у них появился достойный конкурент в Украине!

Итальянцы "поют" национальный гимн. Фото: Reuters

Реклама

Реклама