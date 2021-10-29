В сборную его – пока не поздно! Украинец, спустивший миллионы в казино, разрывает чемпионат Финляндии

Денис Олейник

16 ноября сборной Украины на выезде предстоит решающий матч отбора ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины. На этот матч Александр Петраков вернул в состав Руслана Малиновского.

Но, похоже, есть смысл довызвать еще одного легионера – 34-летнего украинского полузащитника финского клуба СИК Дениса Олейника. Шутка ли, он забил уже в пятом матче своего клуба кряду!

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На сей раз Олейник, выступавший за сборную Украины с 2010 по 2015 годы, головой открыл счет в матче с командой КуПС, который завершился вничью 2:2.

Уже месяц Денис не уходит с поля без гола в Финляндии. Может, и для сборной Украины он стал бы забивной палочкой-выручалочкой?

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Напомним, Олейник принадлежал к золотой молодежи Динамо, которая в матче за Суперкубок Украины-2007 сенсационно обыграла Шахтер.

Впрочем, карьера после того успеха у Дениса не заладилась. Ее сопровождали нефутбольные скандалы. В частности, бывшая жена Олейника Зоряна заявила, что он ее бил.

"И делал это неоднократно. Когда мы жили в Харькове, он после очередного загула пришел домой пьяный. Я молчать не стала, и у нас разгорелась ссора, вследствие чего он меня сильно избил, сломал шесть ребер... Бил ногами... Пришлось вызывать полицию, чтобы его успокоили".

"Большие деньги сразу вскружили голову молодому парню. Он серьезно подсел на азартные игры, проигрывал огромные суммы в казино. За два года Денис проиграл около 2 млн долларов. С ним говорили родители, я, его кодировали, но все без толку", – рассказывала девушка.

И вот, похоже, жизнь у Дениса Олейника, наконец, наладилась...