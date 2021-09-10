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18 сентября 00:00
Ингулец --
Колос --
18 сентября 00:00
Ворскла --
Минай --
18 сентября 00:00
Десна --
Рух --
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В России жестоко избили футбольного арбитра. Рефери досталось прямо на поле

Любомир Луканюк
10 сентября, 19:41
Драка произошла во время поединка чемпионата Иркутска. Футбольного судью начали бить как во время матча, так и сразу после финального свистка

На судью напали в Иркутске

В России во время матча чемпионата Иркутска по футболу избили судью. Арбитр уже подал заявление в полицию.

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Инцидент произошел во время матча Виктория – Пахтакор. На 85-й минуте игрок Пахтакора Бобомурод Алланазаров, недовольный решениями арбитра Антона Рженева, напал на рефери.

Удары судье также нанес футболист Пахтакора Дилмурод Капланов, который ранее был дисквалифицирован на три года за толчок и оскорбление арбитра, но продолжал приходить на матчи команды.

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"Сразу после финального свистка я получил сильный удар сзади в область головы и шеи, на короткое время потерял сознание, после того как очнулся, увидел, что удар нанес дисквалифицированный игрок команды Пахтакор Капланов Дилмурод", – сообщил Рженев.

Ранее мы писали, что не стало звездного арбитра из России. Он был арбитром ФИФА, единственным судьей из РФ, отработавшим на четырех чемпионатах мира.

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