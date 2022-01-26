26 января 18:00 Онлайн
Кот-Д'Ивуар 0
Египет 1
27 января 12:00 Онлайн
Динамо --
Буде-Глимт --
28 января 16:00
Шахтер --
Шахтер Солигорск --
31 января 16:00
Шахтер --
Црвена Звезда --
3 февраля 19:00
Полесье --
Верес --
4 февраля 19:00
Металлист --
Черноморец --
5 февраля 17:00
Эвертон --
Брентфорд --
5 февраля 19:30
Бавария --
Лейпциг --
5 февраля 22:00
Тоттенхэм --
Брайтон --
6 февраля 16:30
Боруссия Д --
Байер --
6 февраля 17:15 Онлайн
Барселона --
Атлетико --
6 февраля 21:45 Онлайн
Лилль --
ПСЖ --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости хоккея

В России зарубили топором известного хоккеиста

Сергей Шаховец
26 января, 20:32
Бывший хоккеист нижнекамского Реактора Владимир Паюл был убит в собственной квартире

Владимир Паюл играл в Молодежной хоккейной лиге / Фото: МХК "Реактор"

В Казани был убит 24-летний бывший профессиональный хоккеист Владимир Паюл, сообщает ГТРК "Татарстан".

По информации источника, тело экс-хоккеиста, который в последнее время работал риелтором, было обнаружено в собственной квартире. В день убийства Паюл в очередной раз потребовал от квартиранта покинуть жилье. Между ними завязалась драка, в ходе которой убийца зарубил спортсмена топором.

Реклама

Подозреваемый был задержан. Им оказался 34-летний житель Татарстана.

За карьеру хоккеиста в МХЛ Владимир Паюл в сезоне 2016/17 защищал цвета нижнекамского Реактора, а в сезоне 2017/18 играл за нефтекамский Батыр. Защитник также играл за белорусские клубы Брест, Барановичи и Авиатор.

В Казани Владимир Паюл проживал с мая 2020 года, его родным городом был Кишинев.

Реклама

Ранее мы сообщали, что самого известного спортсмена Индии посадят за жестокое убийство.