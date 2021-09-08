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Колос --
18 сентября 00:00
Ворскла --
Минай --
18 сентября 00:00
Десна --
Рух --
18 сентября 00:00
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Верес --
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В России Хабиба высмеяли за происхождение. Бойца продолжают унижать за сексизм

Андрей Трофимов
8 сентября, 17:27
Боксерша Ангелина Семенова напомнила бойцу, что сейчас уже 21 век и пора уходить от стереотипов, к которым он привык в дагестанских горах

Хабибу стоит опасаться такой красотки

Хабиб Нурмагомедов продолжает пропускать удары вне октагона. Бойцу прилетает со всех сторон из-за фразы, что ринг-герл – самое ненужное в единоборствах.

Сначала американская модель Арианни Селесте жестко ответила Хабибу. Теперь досталось от землячки – боксерши Ангелины Семеновой.

"Я считаю, что у Хабиба застарелое мышление и видение касательно боев и жизни в целом. Уже давно наступил 21 век. У женщин такие же права, как и у мужчин. Кроме того, ММА – это общественное, спортивное шоу, где ринг-герл – вроде вишенки на торте.

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Хабибу давно пора уходить от сексизма, к которому он привык в дагестанских горах, если он собирается жить в обществе, где давно все иначе. Либо пускай диктует свои правила именно там, откуда он. Хотя развитие рано или поздно и тот уголок застанет", – цитирует Семенову mma.metaratings.ru.

Ранее за девушек вступилась другая красотка Дарья Шовкопляс.

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