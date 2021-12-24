В России детей накачивают химией и подделывают паспорта. Жуткое признание американца

Соннен рассказал всю правду о российском допинге / Фото: Коллаж: Сегодня

Знаменитый американский боец смешанных единоборств Чейл Соннен убежден, что Россия является ведущей спортивной державой в вопросах допинга и подделки паспортов.

Читайте также: Послали на три буквы! Из-за санкций России на Олимпиаде-2022 не будет

Реклама

"В России, если видят, насколько ты хорош, тебя забирают и селят в специнтернаты. Я был в таком. Все живут на одном этаже, там же у них школа, и они просто не выходят оттуда. Только тренировки.

Знаете, что на самом деле стоит за российскими спортсменами. Никто не умеет так жульничать, как они. Там это стоит на государственном уровне. Они первые в мире по стероидам. И химию они принимают с юного возраста.

Читайте также: Чистых не осталось: единственная российская олимпийская чемпионка – и та погорела на допинге

Берут молодых парней, меняют им возраст, подделывают документы, а после этого накачивают химией до беспамятства. У них 18-летние борются с 15-летними, потому что у 18-летних фейковые паспорта. И химия в придачу. Вот в чем правда российского спорта", – цитирует Соннена "Чемпионат".

Напомним, что в 2018 году Чейл Соннен дрался против известного российского бойца Федора Емельяненко.

Реклама

Ранее мы рассказывали, как комментатор из "Миротворца" нашел способ отбелить российских допингистов.