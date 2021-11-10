В реальности Шевченко – не главный тренер Дженоа! В Италии назвали другое имя

Андрей Шевченко и Мауро Тассотти / Фото: Getty Images

Итальянское издание Calciomercato назвало реальным главным тренером Дженоа не Андрея Шевченко, подписавшего с "грифонами" контракт до лета 2024-го, а его помощника – трехкратного победителя Кубка чемпионов Мауро Тассотти.

Об этом идет речь в статье "Почему Шева не будет новым Тиагу Моттой".

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Итальянские журналисты вспомнили, что буквально два года назад коучем Дженоа уже назначали известного в прошлом футболиста – бразильца Тиагу Мотту, выигрывавшего ЛЧ с Барсой и Интером.

Но из этого ничего хорошего не получилось – Тиаго был уволен спустя два месяца, так как с 1 победой, 3 ничьими и 5 поражениями при нем "грифоны" прописались на последней строчке Серии А.

Так почему же Шева не будет вторым Моттой?

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По мнению Calciomercato, одна из главных причин – у Шевченко куда солидней штаб, чем у Тиаго.

"Важный аргумент в пользу Шевы – это его тень с обильным блеском: Мауро Тассотти. Те, кто хорошо знают украинского обладателя "Золотого мяча", утверждают, что на самом деле настоящий тренер его команд – бывший защитник Милана Мауро Тассотти".

Шевченко с Тассотти и Малдерой / Фото: УАФ

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"Оглядываясь на последние двадцать лет назад, в это нетрудно поверить. Повесив бутсы на гвоздь, Тассотти сразу же попробовал свои силы на тренерской скамейке, подставив плечо многим коучам Милана – от Чезаре Мальдини до Карло Анчелотти, а затем будучи ассистентом Макса Аллегри, Кларенса Зеедорфа и Пиппо Индзаги. Очень долгий период, когда трофеи чередовались с падениями".

"Короче говоря, если Шеве нужен совет, ему достаточно лишь повернуться направо и спросить", – пишет Calciomercato.

Как мы писали ранее, зарплата Шевченко в Дженоа составит 1,8 млн евро в год.

Дебютный матч у руля "грифонов" Шевченко проведет 21 ноября – дома против Ромы, возглавляемой Жозе Моуринью.

К приходу Шевы Дженоа занимает 17-е место в Сериа А – команды с 18-й по 20-ю строчки вылетают во второй дивизион.