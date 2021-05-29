В планах – вкусный футбол: Палкин – про итоги Шахтера, Трубина в сборной и историю с Реалом

Сергей Палкин на юбилее Шахтера / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Генеральный директор донецкого Шахтера Сергей Палкин подвел итоги завершившегося сезона, рассказал о прогрессе молодых футболистов, трансферах "горняков", контракте Пятова, чемпионстве команды U-19 и юбилее клуба.

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- Сезон не самый хороший в истории нашего клуба. Конечно, мы проиграли чемпионат, Кубок Украины и Суперкубок. С одной стороны, это можно объяснить тем, что у каждого клуба есть свой переходный период, когда меняются поколения и тренер. Мы все понимаем, что невозможно всегда становиться чемпионом, невозможно всегда выигрывать. В любой компании, независимо от того, чем она занимается, есть подъемы и спады. К сожалению, этот сезон проявил себя спадом с точки зрения спортивных результатов. С другой стороны – у нас идет смена поколений, подходит много молодежи. Когда происходит такой переходный период, результат очевиден.

"Мы сегодня не стали чемпионами, и это говорит о том, что переходный период дает о себе знать. Надеюсь, что этим сезоном он ограничится. А в следующем мы будем показывать совсем другой футбол и перестанем говорить о каких-либо переходных периодах. Мне кажется, этого сезона нам хватило, чтобы увидеть уровень и качество нашей молодежи, понимать, чего от кого можно ожидать, каким может быть ее уровень, какой футбол она может показывать и каких соперников обыгрывать – то, что дал нам этот сезон с точки зрения позитива", – сказал Палкин Shakhtar Social

– Две победы над Реалом и выбывание сильнейшей команды Интера за 10 лет из Лиги чемпионов или полуфинал Лиги Европы – что бы вы выбрали в начале сезона?

– Если говорить о Лиге Европы, то, когда мы попали в полуфинал, уже чувствовался вкус, и ты был в шаге от финала, а потом все заканчивается, послевкусие очень плохое. Говорят, если ты попадаешь в финал, лучше его выиграть, потому что проигрыш будет идти за тобой, и ты будешь всегда о нем вспоминать и о многом жалеть. С одной стороны, это тоже показывает уровень нашей команды и то, что мы вообще можем. А с другой стороны, две победы над Реалом многого стоят и останутся навсегда в истории нашего клуба. Неизвестно, когда мы еще сможем дважды обыграть Реал в группе. Чтобы такое событие произошло, для начала нужно попасть с ним в одну группу, и повторить это будет сложно. Попасть в полуфинал Лиги Европы, наверное, тоже сложно. Настолько сильна сегодня Лига Европы и клубы, которые там играют.

Хочу сказать, что оба события для нас исторические. Еще долго будут вспоминать двойной выигрыш у Реала. Об Интере можно говорить то, что эта команда была самой сильной у них за последние годы. Но ничья – это ничья, в футболе ценится победа. Потом победа над Реалом не менее важна, чем попадание в полуфинал Лиги Европы. Это два очень важных события, дай Бог, чтобы таких в нашем клубе было как можно больше

Все знают Додо и Тете

– Как оцените развитие бразильской молодежи в течение сезона? Возможно, кто-то из игроков вас удивил?

– Те бразильцы, которых мы приобрели пару лет назад, себя проявили. Когда мы говорим о смене поколений, о становлении и развитии нашей молодежи, мы имеем в виду их тоже. Потому что мы приглашали их в клуб, когда они были совсем молодыми, 19–20 лет. За тот период, что игроки находятся у нас, они показали развитие. По некоторым уже были предложения от серьезных европейских клубов, что говорит о развитии ребят и о работе, которую они делают. Все знают Додо, Маркоса Антонио, Тете и всех остальных. Это будущий костяк нашей команды, с ними будут ассоциироваться будущие достижения и победы.

– Кого-то конкретно выделять не хотите?

– Футбол – такая вещь: сегодня ты можешь быть на устах, а завтра тебя могут забыть. Я хотел бы просто обозначить ту плеяду молодых бразильцев, которая пришла к нам и сегодня защищает наши цвета. Уверен, большинство добьется очень больших результатов в футболе.

Додо и Сергей Палкин / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

– Сейчас пресса и болельщики выделяют игру Анатолия Трубина, который стал самым молодым капитаном в истории Шахтера. Можно ли назвать коренного дончанина Трубина главным достижением Академии "горняков" со времен Ярослава Ракицкого?

– За событие, произошедшее с Анатолием, невозможно дать награду кому-то одному. Невозможно сказать, что это заслуга только Академии или только первой команды. Это процесс общий, и за результат, который мы имеем, отвечают все: Академия и первая команда. Но в данном случае я хотел бы поблагодарить Каштру, потому что он сделал этот шаг. Он не побоялся поставить молодого вратаря и довериться ему в самых сложных для нас играх, – это были не просто проходные матчи.

Его шаг, считаю, послужил заделом в том, что мы сегодня видим. О Трубине говорят в Европе, он в главных рейтингах по стоимости молодых футболистов, по молодым талантам в Европе. Но, чтобы его засветить, была проделана работа главным тренером. Поэтому ему благодарность за то, что он открыл для нас Трубина на том уровне, на котором мы его можем видеть. Я надеюсь, что на многие годы вперед вопрос с первым номером в нашей команде будет закрыт.

– Сейчас Анатолий вызван в сборную Украины. Каковы его шансы стать главным вратарем в сборной?

– Шансы всегда есть. Это вопрос многих обстоятельств, в футболе многое зависит от случая. Если случай ему улыбнется, то он с большим удовольствием и большой уверенностью будет представлять сборную Украины. Я вас уверяю, стыдно за него не будет.

Анатолий Трубин / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

– В этом году Шахтеру исполняется 85 лет. Предлагаю немного пофантазировать и описать, каким вы видите Шахтер в его 90-летний юбилей.

– 90 лет – это всего лишь точка, которая случится через пять лет. Вопрос в том, какой путь мы проделаем за эти пять лет и как будем в течение них развиваться. Можно говорить о спортивных достижениях, что хотим видеть в течение этих пяти лет, но главный аудитор нашей работы – болельщики. Если посещаемость матчей, социальных сетей будет расти из года в год, и будет расти серьезными темпами, вот это и будет главной оценкой нашей работы за эти следующие пять лет. Если мы будем показывать прекрасный футбол, будем выигрывать, я вас уверяю, это не останется в стороне от болельщиков, и они нам за это отплатят тем, что будут болеть за нас и следить за всеми нашими активностями. Повторюсь, хорошая оценка болельщиков – главный фактор и главная задача на следующие пять лет, над которой мы должны работать. Если эти показатели будут падать, даже имея в кармане чемпионство, наверное, это будет значить, что мы идем не тем путем.

– Будущее каждого клуба – молодые игроки. Прогрессом кого из молодежи Академии Шахтера вы довольны больше всего?

– Если брать все команды Академии, то будет больше 20 футболистов, которые сегодня имеют очень большую перспективу. Если говорить о тех, кто уже на устах, то, понятно, что это Очеретько, Бондаренко, Мампасси – игроки, которые сейчас в Мариуполе. Если говорить о дубле – кстати, со следующего сезона турнир отменяют, – то это Удод. Ребята сегодня реально на устах, и мы видим в них большие перспективы. Надеемся, в ближайшее время они будут в первой команде. Уже на сбор будут приглашены Очеретько и Бондаренко, им представится шанс себя проявить в первой команде – за него надо держаться, надеюсь, у них все получится.

Судьба команда U-21

– В следующем сезоне уже не будет первенства U-21. Как лично вы отнеслись к отмене молодежного чемпионата и какая судьба ожидает игроков и тренерский штаб дубля Шахтера?

– С одной стороны, когда пропадает команда, с точки зрения статистических данных это не есть хорошо. Значит, что потенциально меньше ребят будет задействовано в футболе. Но если говорить о развитии, то, возможно, если ты станешь больше доверять молодым и ставить 17-, 18- и 19-летних ребят, давать им шанс, то процесс развития будет проходить быстрее и результат будет лучше.

Возможно, где-то мы затягиваем процесс воспитания футболистов. Если ты талантлив, то в любом случае должен показывать свой талант. Чем раньше ты заявишь о нем во взрослом футболе, где конкуренция, скорости и скорости принятия решений разные, тем результат будет лучше, тем самым и развитие пройдет быстрее. Я думаю, история покажет, насколько это решение было правильным, и история расставит все по своим местам. Давайте подождем два-три года и увидим эффект от этого решения.

Сергей Палкин / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

– Какими были ваши эмоции после чемпионства Шахтера U-19 и как оцените работу Оскара Ратулутры?

– Во-первых, я сразу позвонил директору Академии и поздравил его, передал, чтобы и от меня поздравили ребят и Оскара. Очень приятно, что это произошло именно с Оскаром. Насколько я помню, он где-то с 2006 года занимается тренерской деятельностью у нас в Академии, он вообще начинал работать, насколько я помню, с ребятами U-9–U-10. Он вырос в хорошего тренера, который выиграл чемпионат U-19, а мы его не выигрывали с 2015 года. Победа вдвойне ценная, притом что наша первая команда не стала чемпионом. Если бы еще и команда U-19 не взяла чемпионство, то в Юношеской лиге УЕФА мы бы не принимали участие. Повторюсь, очень приятно, что наши тренеры в лице Оскара так растут и выходят на новый уровень, начиная детьми и заканчивая в U19.

– Шахтер благодаря фонду Shakhtar Social сейчас очень активен в социальной сфере. Как оцените прогресс и развитие клуба в вопросе массового футбола?

– Если говорить о проекте "Давай, играй!", то, чем больше девчонок и мальчишек будет заниматься футболом, это будет значить, что мы идем правильным путем. Из сезона в сезон, из года в год наша задача – чтобы число детей, вовлеченных в проект "Давай, играй!", становилось больше. За этот сезон из 5 000 мы вышли на отметку в 6 000 – это огромный шаг для нас и говорит о том, что проект правильный, его задачи и стратегия выстроены правильно. Мы на верном пути. По пятибалльной шкале можно поставить пятерку за такую работу.

– Уже пять школ Шахтера открыты по всей территории страны. Сколько открыть еще планируется и сколько бы школ хотелось открыть лично вам?

– Насколько я помню, планируем открыть еще три школы. А мне бы хотелось открыть столько, сколько бы смог принять рынок. Если украинский рынок готов принять 30 школ – у нас должно быть 30, если 15 – тогда 15. Мы должны чувствовать желание ребят играть в футбол и давать им возможность – как им, так и их родителям. Сегодня мы все стоим за то, чтобы наши дети были здоровыми, чтобы уводить их от компьютеров к более здоровому образу жизни.

Переезд на Олимпийский и киберклассико

– В прошлом сезоне основная команда Шахтера переехала на НСК "Олимпийский". Насколько переезд оправдал ожидания и какие планы по развитию стадиона?

– Прежде всего, мы переехали, чтобы сократить количество перелетов, потому что физически это очень сложно. Перелеты отнимали много сил и энергии, которые нужны команде в другом месте. А с другой стороны, немного не честно, когда одни играют и живут в одних условиях, а другие – в других. Потому мы решили уравнять шансы и переехали на "Олимпийский". Надеюсь, все позитивные стороны, которые мы рассматривали в связи с переездом, будут удовлетворены. По поводу того, что мы планируем на "Олимпийском", самое главное – это поле, мы его сделаем в межсезонье. Потому что в нынешнем состоянии оно не отвечает современному уровню, тем более что играет две команды и сборная – нагрузка на поле серьезная. Надеюсь, сделаем хорошее поле, а затем будем показывать футбол намного лучше того, что мы показывали.

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

– В прошлом интервью вы затрагивали тему с недостатком инфраструктуры для первой команды. Стоит ли ожидать продвижений в этом вопросе?

– Да, к концу этого года мы хотим сделать второе поле для команды, потому что сейчас их полтора. Одно – современное поле, которое мы сделали пару лет назад, и то, что там уже было на момент нашего приезда, а оно не отвечает никаким нормам. Когда становится холодно, там вообще невозможно тренироваться. Главное из того, что мы сделаем, – построим поле и, возможно, сделаем новый корпус, где сейчас находится команда, более современным и соответствующим последним технологиям. То здание, в котором сейчас занимается первая команда, насколько я помню, 1960 года, то есть, такие даже не строят сейчас. Это все те максимальные вещи, что мы хотим сделать, понятное дело, что будет еще масса мелкого ремонта, но это уже операционные моменты.

– Клубное приложение, киберклассико, клубный телеканал – это все инновационные продукты, которые Шахтер предлагал болельщикам. Как их оцените?

– Не я должен оценивать инновационность, а болельщики. Если Shakhtar TV никто не смотрит, значит, он никому не нужен, значит, нужно закрыть эту тему и перестать этим заниматься. Но Shakhtar TV мы только запустили и в этом сезоне сложно жестко подходить к оцениванию, потому что вводятся новые программы, появляются новые эфиры и продукты. Пока что мы на пути становления, но уже следующий сезон должен быть сезоном полноправной оценки, когда уже нужно смотреть на показатели роста по части смотрибельности канала.

Если говорить о продуктах, то к нам в дом пришел киберспорт – интересная тема. Я впервые смотрел киберклассико, мне было интересно с технической точки зрения, как это все происходит. Я смотрю на экран, как футболисты показывают технику и отдают передачи, но вообще не понимаю, как это технически сделать, все новое для меня. Притом мы понимаем, что за этим будущее. Уже много раз на заседании европейских клубов отводилось время на киберспорт. Сегодня две компании, которые занимаются производством киберигр, очень серьезно заходят в европейские клубы, делают с ними коллаборацию по привлечению болельщиков. Компаниям интересно сообщество болельщиков, которые стоят за клубом, а клубам интересны те ребята, что стоят за киберспортом. Думаю, совместно это очень интересная работа, и синергия, которая образуется в будущем, принесет достаточно хорошие плоды. Нам надо это направление развивать, насколько я знаю, сейчас в УПЛ ведутся разговоры о том, чтобы у каждого клуба была своя киберкоманда. Наверное, это интересно, если мы это запустим, то будем всячески поддерживать и развивать.

– Уже можно рассказать, когда и где будет открыт клубный магазин?

– Мы планируем открыть его на Олимпийском. Когда? Надеемся, в этом году. Если все будет в порядке, то в этом году откроем магазин.

История формы Шахтера / Фото: Instagram

– Не так давно вы появились в Instagram. Как оцените работу клубных медиа в социальных сетях?

– Хочу сказать, что это очень тяжкий труд. Я, как человек, который недавно появился в Instagram, сразу скажу – недорабатываю. В отличие от вас, у которой больше 100 000 подписчиков, у меня лишь больше восьми. О чем мы вообще говорим? Это говорит о том, что болельщикам намного интереснее ваш контент, чем мой. Значит, я что-то где-то делаю не так или вообще не делаю. Работа в медиа, особенно в Instagram и Facebook, требует очень много усилий и времени.

Сегодня контент настолько быстро меняется, что быть на плаву и всегда в топах очень сложно. Все крутится вокруг контента, который вы создаете. Сегодня придумать уникальный контент, за которым пойдут болельщики, очень сложно. Надеюсь, у креативных ребят, которые работают в наших медиа, будет достаточно терпения и умения, чтобы создавать этот контент и всегда быть не только в украинских, но и в европейских топах. Наша задача – сделать так, чтобы по работе в медиа мы достигали европейского уровня, только тогда мы сможем серьезно оценить работу, которая была проделана этим департаментом. Повторюсь, будет сложно, как и из нас двоих: кому-то это удалось, а у кого-то не получается. Надо над собой работать.

– Как относитесь к негативным комментариям в социальных сетях, ведь такие тоже есть?

– Плохо отношусь, но они есть и от них никуда не деться. Это нормально, кому-то нравится, кому-то нет, мы все разные и с разными взглядами. Мне это не нравится, но это нормально.

Каштру и Палкин / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Новые контракты Пятова и Дентиньо

– Максим Малышев, Дентиньо, Андрей Пятов – игроки, у которых заканчиваются контракты.

– У Малышева и Пятова – да, у Дентиньо еще нет, у него контракт заканчивается в конце года. Думаю, по Дентиньо будем принимать решение в ближайшее время, посмотрим.

– Есть вероятность, что он уйдет?

– Вероятность всякая может быть. Мы посмотрим еще. По Пятову я уже говорил и, наверное, надоел со своим ответом. Мы дали ему предложение, он думает, что-то долго думает, уже затянулось его раздумье по поводу того, хочет он остаться в Шахтере или нет. Наверное, ему надо как можно быстрее принять финальное решение и определиться.

– Продление контракта с Додо – главная трансферная удача года?

– Я бы не называл удачей – это наша работа. Если есть перспективный футболист, который нам очень многое дает с точки зрения спортивного результата, то исходя из логики мы должны его подписывать. Да, переговоры могут быть разные: сложные, легкие, но это то, что мы должны делать.

– Из-за травмы Мораеса позиция нападающего остается открытой. Планируется ли подписание новых игроков на эту позицию?

– Да, вопрос открыт. Мы сейчас думаем об этой позиции, как вы отметили, Мораес травмировался на достаточно длительный срок. Вокруг него молодые ребята, молодость – хороший фактор, но порой этому фактору не хватает стабильности. Думаю, в ближайшие неделю-две должны принять решение по позиции.

/ Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

– Манор Соломон стал лучшим бомбардиром клуба. Успех израильтянина может повлиять на трансферный вектор клуба?

– Если посмотреть на наши трансферы, то это в основном бразильские футболисты, если говорить о зарубежных ребятах. Но это не значит, что мы не обращаем внимание на европейский футбол. Просто так складывается, что нам больше нравится стиль бразильских игроков. Но это не говорит о том, что мы зациклены только на Бразилии и не обращаем внимание на другие страны. Посмотрим во время этого трансферного окна, насколько зацикленность повернется в другую сторону. Могут быть даже какие-то сюрпризы.

– В это трансферное окно в команду придет новый тренерский штаб. Может, уже обсуждали, кого планируете подписать?

– Не хочу об этом говорить, потому что я сейчас скажу, а мы не усилимся, и уже скажут, что недоработали, недосмотрели. Усиления планируем, надеюсь, они состоятся, но на какие позиции и кто будет – позже. Если я сейчас все расскажу, то потом не о чем будет снимать.

– Какие планы у Шахтера на следующий сезон?

– Наши планы – показывать прекрасный, атакующий футбол, как любит говорить наш президент, вкусный футбол. Чтобы как можно больше болельщиков приходило и поддерживало нашу команду.