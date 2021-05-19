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В перчатке было яйцо, а в траве – змеи! 26 оправданий Уайлдера после нокаута от Фьюри

19 мая, 17:59

Любомир Луканюк

Год назад Тайсон Фьюри нокаутировал Деонтея Уайлдера и отобрал чемпионский пояс по версии WBC, накануне реванша британец решил потроллить американца

Фьюри нокаутировал Уайлдера и стал чемпионом мира / Фото: AFP

Суд обязал Тайсона Фьюри провести третий поединок с Деонтеем Уайлдером до 15 сентября. И действующий чемпион мира по версии WBC Фьюри тут же вспомнил, как оправдывался бывший обладатель пояса Уайлдер после нокаута в феврале 2020 года.

Тайсон даже составил шуточный список отмазок Деонтея. Набралось аж 26 пунктов:

  1. Костюм был слишком тяжелый.
  2. В перчатках Фьюри что-то было.
  3. У меня были слабые ноги.
  4. В мою воду что-то подсыпали.
  5. У перчаток Фьюри не было набивки.
  6. У меня была операция на бицепсе.
  7. Я был как зомби.
  8. Тренер предал меня.
  9. Были сложности в тренировочном лагере.
  10. У меня была аутопсия.
  11. Я сломал руку.
  12. Бой слишком рано остановили.
  13. Это вина Андре Диррелла.
  14. Рефери плохо справился с работой.
  15. В траве были змеи.
  16. На голове была вмятина.
  17. В перчатке было яйцо.
  18. Фьюри смазался маслом.
  19. Рики Хаттон потянул перчатку вниз.
  20. Я повредил бицепс.
  21. Я сломал руку.
  22. Кулак Фьюри не был в перчатке.
  23. Фьюри использовал допинг.
  24. Фьюри применил магию вуду.
  25. Я простудился.
  26. Мою пищу отравили.

Забавный пост Фьюри разместил в своем Twitter и прикрепил к тексту фото плачущего Деонтея.

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