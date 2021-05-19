В перчатке было яйцо, а в траве – змеи! 26 оправданий Уайлдера после нокаута от Фьюри

Год назад Тайсон Фьюри нокаутировал Деонтея Уайлдера и отобрал чемпионский пояс по версии WBC, накануне реванша британец решил потроллить американца

Фьюри нокаутировал Уайлдера и стал чемпионом мира / Фото: AFP

Суд обязал Тайсона Фьюри провести третий поединок с Деонтеем Уайлдером до 15 сентября. И действующий чемпион мира по версии WBC Фьюри тут же вспомнил, как оправдывался бывший обладатель пояса Уайлдер после нокаута в феврале 2020 года.

Тайсон даже составил шуточный список отмазок Деонтея. Набралось аж 26 пунктов:

Костюм был слишком тяжелый. В перчатках Фьюри что-то было. У меня были слабые ноги. В мою воду что-то подсыпали. У перчаток Фьюри не было набивки. У меня была операция на бицепсе. Я был как зомби. Тренер предал меня. Были сложности в тренировочном лагере. У меня была аутопсия. Я сломал руку. Бой слишком рано остановили. Это вина Андре Диррелла. Рефери плохо справился с работой. В траве были змеи. На голове была вмятина. В перчатке было яйцо. Фьюри смазался маслом. Рики Хаттон потянул перчатку вниз. Я повредил бицепс. Я сломал руку. Кулак Фьюри не был в перчатке. Фьюри использовал допинг. Фьюри применил магию вуду. Я простудился. Мою пищу отравили.

Забавный пост Фьюри разместил в своем Twitter и прикрепил к тексту фото плачущего Деонтея.

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