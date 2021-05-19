В перчатке было яйцо, а в траве – змеи! 26 оправданий Уайлдера после нокаута от Фьюри

Фьюри нокаутировал Уайлдера и стал чемпионом мира / Фото: AFP
Суд обязал Тайсона Фьюри провести третий поединок с Деонтеем Уайлдером до 15 сентября. И действующий чемпион мира по версии WBC Фьюри тут же вспомнил, как оправдывался бывший обладатель пояса Уайлдер после нокаута в феврале 2020 года.
Тайсон даже составил шуточный список отмазок Деонтея. Набралось аж 26 пунктов:
- Костюм был слишком тяжелый.
- В перчатках Фьюри что-то было.
- У меня были слабые ноги.
- В мою воду что-то подсыпали.
- У перчаток Фьюри не было набивки.
- У меня была операция на бицепсе.
- Я был как зомби.
- Тренер предал меня.
- Были сложности в тренировочном лагере.
- У меня была аутопсия.
- Я сломал руку.
- Бой слишком рано остановили.
- Это вина Андре Диррелла.
- Рефери плохо справился с работой.
- В траве были змеи.
- На голове была вмятина.
- В перчатке было яйцо.
- Фьюри смазался маслом.
- Рики Хаттон потянул перчатку вниз.
- Я повредил бицепс.
- Я сломал руку.
- Кулак Фьюри не был в перчатке.
- Фьюри использовал допинг.
- Фьюри применил магию вуду.
- Я простудился.
- Мою пищу отравили.
Забавный пост Фьюри разместил в своем Twitter и прикрепил к тексту фото плачущего Деонтея.
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