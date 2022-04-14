В ожесточенном бою под Мариуполем погиб украинский спортсмен

Юрий Лучечко отдал свою жизнь за Украину / Фото: Facebook, Коллаж: Сегодня

Защищая Мариуполь от российских захватчиков погиб 23-летний спортсмен из Львовщины Юрий Лучечко. Об этом сообщило Министерство молодежи и спорта Украины на своей странице в Facebook.

"В спортивной семье снова невосполнимая потеря: в ожесточенном бою под Мариуполем погиб пауэрлифтер из Львовщины.

Защищая Украину от российских оккупантов, погиб 23-летний спортсмен Юрий Лучечко.

С раннего возраста юноша занимался пауэрлифтингом, был призером многочисленных соревнований, а затем сменил штангу на автомат и до последнего защищал родную землю. Выражаем самые искренние соболезнования родным для близких.

Юрий, в наших сердцах ты навсегда останешься живым, ведь Герои не умирают. Светлая память! Отомстим за каждого!

Вспомним всех украинцев, отдавших жизнь, всех воевавших, всех военных, гражданских и детей минутой молчания", – говорится в сообщении министерства.