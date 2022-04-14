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В ожесточенном бою под Мариуполем погиб украинский спортсмен

Сергей Шаховец
14 апреля, 13:58
Спортивный мир Украины понес невосполнимую утрату – погиб пауэрлифтер Юрий Лучечко

Юрий Лучечко отдал свою жизнь за Украину / Фото: Facebook, Коллаж: Сегодня

Защищая Мариуполь от российских захватчиков погиб 23-летний спортсмен из Львовщины Юрий Лучечко. Об этом сообщило Министерство молодежи и спорта Украины на своей странице в Facebook.

"В спортивной семье снова невосполнимая потеря: в ожесточенном бою под Мариуполем погиб пауэрлифтер из Львовщины.

Защищая Украину от российских оккупантов, погиб 23-летний спортсмен Юрий Лучечко.

С раннего возраста юноша занимался пауэрлифтингом, был призером многочисленных соревнований, а затем сменил штангу на автомат и до последнего защищал родную землю. Выражаем самые искренние соболезнования родным для близких.

Юрий, в наших сердцах ты навсегда останешься живым, ведь Герои не умирают. Светлая память! Отомстим за каждого!

Вспомним всех украинцев, отдавших жизнь, всех воевавших, всех военных, гражданских и детей минутой молчания", – говорится в сообщении министерства.

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Ранее мы сообщали, что в боях за Черниговщину погиб боксер Юрий Ворона. 25-летний Юрий Ворона был трехкратным чемпионом области, призером украинских и международных соревнований.