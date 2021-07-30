В медальных заплывах на Олимпиаде установили четыре рекорда

Результаты в плавании на Олимпиаде 30 июля / Фото: REUTERS
В женском плавании брассом на 200 метров Татьяна Схунмакер из ЮАР выиграла золотую медаль и при этом установила мировой рекорд! Кстати, Схунмакер установила олимпийский рекорд (2:19.16) в этой дисциплине двумя днями ранее.
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- Татьяна Схунмакер (ЮАР) – 2:18.95 олимпийский рекорд
- Лилли Кинг (США) + 0.97
- Энни Лэзор (США) + 1.89
В мужском заплыве на спине на 200 метров олимпийским чемпионом стал Евгений Рылов из РОК. При этом, он установил олимпийский рекорд, побив достижение американца Тайлер Клэри, установленное еще в 2012 году. Кстати, ранее россиянину не дали выйти на награждение в маске с котиком.
- Евгений Рылов (РОК) – 1:53.27 олимпийский рекорд
- Райан Мерфи (США) + 0.88
- Люк Гринбанк (Великобритания) + 1.45
В женском плавании на 100 метров вольным стилем победу одержала австралийка Эмма Маккеон и обновила собственный олимпийский рекорд, который она установила два дня назад.
- Эмма Маккеон (Австралия) – 51.96 олимпийский рекорд
- Шивон Бернадетт Хоуи (Гонконг) + 0.31
- Кейт Кэмпбелл (Австралия) + 0.56
А в комплексном плавании у мужчин на 200 метров с рекордом Азии выиграл китаец Ванг Шун. Он немножко не дотянул до олимпийского рекорда Майкла Фелпса (1:54.23) 2008 года.
- Ванг Шун (Китай) – 1:55.00 рекорд Азии
- Дункан Скотт (Великобритания) + 0.28
- Жереми Депланш (Швейцария) + 1.17
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