"В матче с Россией будет очень жарко". Президент федерации волейбола Украины о предстоящей битве на Евро-2021

Мужская сборная Украины по волейболу в 1/8 финала чемпионата Европы сыграет против серебряных призеров Олимпийских игр в Токио.

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Президент федерации волейбола Украины Михаил Мельник поделился мнением о предстоящем матче с Россией в 1/8 финала.

"Как уже известно, в 1/8-й мы наткнулись на Россию. Сборную, которая не нуждается в лишних представлениях, и серебро на последней Олимпиаде ярко свидетельствует о ее силе.

С другой стороны, никогда ранее мы с русскими не встречались, поэтому сейчас, на мой взгляд, огромное значение в матче будет играть характер игроков, их вера в собственные силы, креативный кураж и тактическая дисциплинированность.