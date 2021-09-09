8 сентября 21:45
Чехия 1
Украина 1
10 сентября 19:30
Александрия --
Ингулец --
11 сентября 14:00
Рух --
Заря --
11 сентября 17:00
Металлист 1925 --
Динамо --
11 сентября 19:30
Шахтер --
Днепр-1 --
12 сентября 14:00
Минай --
Черноморец --
12 сентября 17:00
Колос --
Мариуполь --
12 сентября 19:30
Ворскла --
Десна --
13 сентября 19:30
Верес --
Львов --
15 сентября 00:00
Минай --
Колос --
18 сентября 00:00
Динамо --
Александрия --
18 сентября 00:00
Мариуполь --
Шахтер --
18 сентября 00:00
Заря --
Черноморец --
18 сентября 00:00
Ингулец --
Колос --
18 сентября 00:00
Ворскла --
Минай --
18 сентября 00:00
Десна --
Рух --
18 сентября 00:00
Днепр-1 --
Верес --
18 сентября 00:00
Львов --
Металлист 1925 --
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"В матче с Россией будет очень жарко". Президент федерации волейбола Украины о предстоящей битве на Евро-2021

Сергей Шаховец
9 сентября, 18:39
11 сентября спортивных болельщиков ожидает увлекательное зрелище: на чемпионате Европы по волейболу украинцы сразятся с командой северного соседа

Сборная Украины по волейболу вышла в 1/8 чемпионата Европы / Фото: Федерация волейбола Украины

Мужская сборная Украины по волейболу в 1/8 финала чемпионата Европы сыграет против серебряных призеров Олимпийских игр в Токио.

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Президент федерации волейбола Украины Михаил Мельник поделился мнением о предстоящем матче с Россией в 1/8 финала.

"Как уже известно, в 1/8-й мы наткнулись на Россию. Сборную, которая не нуждается в лишних представлениях, и серебро на последней Олимпиаде ярко свидетельствует о ее силе.

С другой стороны, никогда ранее мы с русскими не встречались, поэтому сейчас, на мой взгляд, огромное значение в матче будет играть характер игроков, их вера в собственные силы, креативный кураж и тактическая дисциплинированность.

Итак, все будет, прежде всего, зависеть от наших волейболистов. Им просто стоит абсолютно не обращать внимания, кто находится по другую сторону сетки: есть Россия – значит, Россия. И все. Повторяю: слабых здесь нет. Тем более, в плей-офф.

Итак, подопечным Угиса Крастиньша необходимо сконцентрироваться прежде всего на собственных действиях.

9 сентября наша сборная улетает в Гданьск, где 11 сентября, на местной "Эрго-Арене" проведет поединок 1/8 финала с Россией. Он начнется в 18:30. Похоже, там будет очень жарко", – сказал Мельник.

Напомним, что на групповом этапе чемпионата Европы по волейболу украинцы заняли третье место в группе и вышли в плей-офф, где их соперником станет сборная России.

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