В Малайзии повторили трюк Марадоны. Смотрите видео безумного гола

Футболист клуба Куала-Лумпур принес своей команде ничью в матче национального чемпионата против УиТМ, забив гол рукой в компенсированное время

В высшем дивизионе чемпионата Малайзии забили гол, который уже поставили в один ряд с голом Диего Марадоны.

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В поединке между ФК Куала-Лумпур и УиТМ нападающий Шукор Адан спас столичную команду от поражения забив мяч с нарушением правил. В компенсированное время после подачи в штрафную Адан выпрыгнул выше защитников и рукой переправил мяч в ворота.

Арбитр не заметил этого и засчитал взятие ворот. Игра закончилась вничью – 1:1.

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Напомним, что на чемпионате мира 1986 года Диего Марадона забил гол рукой в ворота Англии. После игры он заявил, что это была рука Бога.