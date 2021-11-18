19 ноября 19:30
Черноморец --
Динамо --
20 ноября 14:00
Львов --
Заря --
20 ноября 17:00
Шахтер --
Рух --
20 ноября 19:30
Днепр-1 --
Александрия --
21 ноября 14:00
Минай --
Ингулец --
21 ноября 17:00
Ворскла --
Мариуполь --
21 ноября 19:30
Десна --
Колос --
22 ноября 19:30
Верес --
Металлист 1925 --
27 ноября 00:00
Минай --
Динамо --
27 ноября 00:00
Ингулец --
Шахтер --
27 ноября 00:00
Александрия --
Заря --
27 ноября 00:00
Колос --
Верес --
27 ноября 00:00
Днепр-1 --
Ворскла --
27 ноября 00:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 00:00
Мариуполь --
Львов --
27 ноября 00:00
Рух --
Металлист 1925 --
23 ноября 19:45
Динамо --
Бавария --
23 ноября 19:45
Вильярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 ноября 22:00
Барселона --
Бенфика --
23 ноября 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 ноября 22:00
Лилль --
Зальцбург --
23 ноября 22:00
Севилья --
Вольфсбург --
23 ноября 22:00
Мальме --
Зенит --
23 ноября 22:00
Челси --
Ювентус --
24 ноября 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 ноября 19:45
Интер --
Шахтер --
24 ноября 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 ноября 22:00
Манчестер Сити --
ПСЖ --
24 ноября 22:00
Атлетико --
Милан --
24 ноября 22:00
Ливерпуль --
Порту --
24 ноября 22:00
Спортинг --
Боруссия Д --
24 ноября 22:00
Шериф --
Реал --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости бокса

В лагере Усика рассказали, при каком условии Джошуа может выиграть реванш

Олег Люлька
18 ноября, 13:40
Энтони Джошуа может рассчитывать на победу в повторном бою с Александром Усиком, если сначала победит самого себя – заявление Александра Красюка

Усик vs Джошуа / Фото: Reuters

Промоутер Александра Усика Александр Красюк не ждет легкой прогулки для своего подопечного в повторном поединке с Энтони Джошуа, который должен состояться в марте-апреле.

По мнению Красюка, Джошуа все еще способен на нокаут.

Реклама

"Джошуа может внести коррективы. Он сильный парень. И первый бой с Усиком Энтони ведь проиграл не потому, что старый, тяжелый или замучен травмами".

Усик vs Джошуа / Фото: Reuters

"Главный твой враг – ты сам. Этого врага побеждают не в ринге или в зале, а в голове и в сердце. Если ты знаешь, как сосредоточиться на своей цели, ты сможешь победить. Это вопрос одного удара. У тебя есть 12 раундов, и один удар может определить судьбу всего боя".

Александр Усик vs Энтони Джошуа / Фото: REUTERS

"Вопрос в том, как донести этот удар. Думаю, сейчас самый главный вызов для Джошуа – понять, что ему нужно изменить, чтобы вести бой так, как хочет он, а не его соперник", – сказал Александр Красюк каналу Boxing UK.

Реклама

Напомним, 25 сентября Усик одолел Джошуа в Лондоне единогласным решением судей.

На проведение реванша претендуют Великобритания, Киев и Ближний Восток.

Фаворитом реванша букмекеры называют Усика.

Реклама