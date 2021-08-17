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В красном бикини скучает по океану: жена бывшего президента ФФУ хочет уехать из Турции

Андрей Трофимов
17 августа, 23:03
Мария Конькова сейчас отдыхает в турецком Белеке, но призналась, что уже скучила за океаном и ищет билеты в другую страну

Мария Конькова отдыхает с дочерью / Фото: Instagram

Жена Анатолия Конькова, бывшего босса ФФУ, победителя Кубка кубков и Суперкубка УЕФА-1975 в составе Динамо, Мария разочарована отдыхом в Турции. Моря ей мало, подавай океан!

В Instagram Мария поделилась сексуальными фото в красном бикини.

"И тут я поняла: никакое море не заглушит тоску по океану. Я считаю до пяти, не могу до десяти. Раз, два, три, четыре, пять, я билет иду искать", – написала Мария.

Ранее Мария рассказывала об отдыхе на Бали. Ей пришлось сидеть в гостинице на карантине.

Добавим, что Анатолий Коньков и уроженка Узбекистана Мария (до замужества Раупова) поженились весной 2017 года, венчались в Киево-Печерской лавре.

Конькову 71 год, его супруга почти вдвое моложе. В прошлом году у них родилась дочка Александра.

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