В красном бикини скучает по океану: жена бывшего президента ФФУ хочет уехать из Турции

Мария Конькова отдыхает с дочерью / Фото: Instagram

Жена Анатолия Конькова, бывшего босса ФФУ, победителя Кубка кубков и Суперкубка УЕФА-1975 в составе Динамо, Мария разочарована отдыхом в Турции. Моря ей мало, подавай океан!

В Instagram Мария поделилась сексуальными фото в красном бикини.

"И тут я поняла: никакое море не заглушит тоску по океану. Я считаю до пяти, не могу до десяти. Раз, два, три, четыре, пять, я билет иду искать", – написала Мария.

Ранее Мария рассказывала об отдыхе на Бали. Ей пришлось сидеть в гостинице на карантине.

Добавим, что Анатолий Коньков и уроженка Узбекистана Мария (до замужества Раупова) поженились весной 2017 года, венчались в Киево-Печерской лавре.

Конькову 71 год, его супруга почти вдвое моложе. В прошлом году у них родилась дочка Александра.