3 декабря 17:00
Шахтер --
Львов --
4 декабря 14:00
Верес --
Динамо --
4 декабря 17:00
Рух --
Ворскла --
4 декабря 19:30
Металлист 1925 --
Колос --
5 декабря 14:00
Заря --
Ингулец --
5 декабря 17:00
Александрия --
Минай --
5 декабря 19:30
Десна --
Мариуполь --
6 декабря 19:30
Днепр-1 --
Черноморец --
11 декабря 00:00
Динамо --
Заря --
11 декабря 00:00
Александрия --
Шахтер --
11 декабря 00:00
Колос --
Минай --
11 декабря 00:00
Львов --
Ворскла --
11 декабря 00:00
Ингулец --
Десна --
11 декабря 00:00
Мариуполь --
Днепр-1 --
11 декабря 00:00
Верес --
Рух --
11 декабря 00:00
Черноморец --
Металлист 1925 --
7 декабря 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 декабря 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сити --
7 декабря 22:00
Милан --
Ливерпуль --
7 декабря 22:00
Порту --
Атлетико --
7 декабря 22:00
Боруссия Д --
Бешикташ --
7 декабря 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 декабря 22:00
Реал --
Интер --
7 декабря 22:00
Шахтер --
Шериф --
8 декабря 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 декабря 19:45
Зенит --
Челси --
8 декабря 22:00
Бенфика --
Динамо --
8 декабря 22:00
Бавария --
Барселона --
8 декабря 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 декабря 22:00
Аталанта --
Вильярреал --
8 декабря 22:00
Зальцбург --
Севилья --
8 декабря 22:00
Вольфсбург --
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В Китае отменили соревнования из-за "Омикрона". И это за два месяца до Олимпиады

Любомир Луканюк
1 декабря, 09:19
Национальный чемпионат по фигурному катанию не состоится в декабре. В Поднебесной рост заболеваемости на COVID-19

Чемпионат перенесли из-за пандемии / Фото: REUTERS

Буквально вчера власти Китая сообщили, что Олимпиаде ничего не угрожает из-за нового штамма коронавируса.

А потом Ассоциация фигурного катания Китая выступила с неожиданным заявлением о переносе чемпионата страны по фигурному катанию из-за "Омикрона".

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"В связи с недавним ростом заболеваемости в стране, в целях эффективной защиты здоровья спортсменов, тренеров, судей и персонала, в соответствии с последними требованиями профилактики эпидемий и борьбы с ними после тщательного анализа было принято решение о переносе чемпионата Китая по фигурному катанию сезона-2021/2022, который был запланирован с 6 по 12 декабря.

Новая дата проведения мероприятий будет сообщена позднее с учетом эпидемиологической ситуации", – говорится в заявлении IFS Magazine.

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Зимние Олимпийские игры в Пекине должны пройти с 4 по 20 февраля 2022 года.

Ранее из-за "Омикрона" отменили зимнюю Универсиаду, которая должна была бы пройти с 11 по 21 декабря в швейцарском Люцерне.

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