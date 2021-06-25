В ход пошли биты! Видео массовой драки бейсболистов в Мексике

В матче между клубами Тихуана и Агуаскальентес питчер попал мячом в локоть отбивающему, после чего бейсбольное противостояние превратилось в боксерское

Драка бейсболистов в Мексике / Фото: скриншот

На матче бейсбольной лиги Мексики между клубами Тихуана и Агуаскальентес произошла массовая драка команда на команду.

Это случилось в восьмом иннинге, когда питчер Агуаскальентеса Брэндон Куинтэро попал мячом в локоть отбивающему Тихуаны Габриэлю Гутьерресу. Тот взбесился и погнался за своим обидчиком, бросив в неприятеля битой.

Тут же со своих мест сорвались все игроки обеих команд, и бейсбольный матч превратился в мексиканскую версию противостояния "двор на двор".

В драку пришлось вмешаться судьям и службе безопасности. Только через несколько минут волнения удалось погасить. Три игрока были удалены. Игра возобновилась и завершилась победой Тихуаны со счетом 5:3.

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