В ход пошли биты! Видео массовой драки бейсболистов в Мексике

Драка бейсболистов в Мексике / Фото: скриншот
На матче бейсбольной лиги Мексики между клубами Тихуана и Агуаскальентес произошла массовая драка команда на команду.
Это случилось в восьмом иннинге, когда питчер Агуаскальентеса Брэндон Куинтэро попал мячом в локоть отбивающему Тихуаны Габриэлю Гутьерресу. Тот взбесился и погнался за своим обидчиком, бросив в неприятеля битой.
Тут же со своих мест сорвались все игроки обеих команд, и бейсбольный матч превратился в мексиканскую версию противостояния "двор на двор".
В драку пришлось вмешаться судьям и службе безопасности. Только через несколько минут волнения удалось погасить. Три игрока были удалены. Игра возобновилась и завершилась победой Тихуаны со счетом 5:3.
Читайте также: Месиво на парковке: фанаты в США метелили друг друга у машин после проигрыша команды
Ранее мы писали, что игроку НБА разбили голову бутылкой у ночного клуба – Стерлинг Браун истекал кровью после веселой ночи.
Новости на эту же тему:В Киеве пранкер получил кулаком в голову за поцелуй незнакомки. Что говорят в полиции? Поцеловал незнакомку – получил кулаком в лицо: в Киеве пранкера ударили в прямом эфире Все говорят. Первая победа Украины на Евро и драка в Раде – самые резонансные новости СЕГОДНЯ В Верховной Раде выступление Потураева спровоцировало драку (видео)