В Харькове незрячим героям Паралимпиады подарили билеты в зоопарк: скандальное признание чемпионки Токио-2020

Поход в зоопарк - награда за золото Токио-2020

Паралимпийская чемпионка Токио-2020 в настольном теннисе Марина Литовченко пожаловалась на подарки от харьковских властей. Марина считает, что со спортсменами несправедливо обошлись.

Город всем призерам Паралимпийских игр обещал премии: за золото – 75 тыс. грн, за серебро – 50 тыс. грн, за бронзу – 30 тыс. грн. Плюс всем участникам Паралимпиады выплатят по 200 тысяч гривен. А вот бронзовые призеры Олимпиады получат по 55 тысяч долларов.

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По этому поводу Литовченко опубликовала пост в Facebook.

"Да, все верно вы прочитали, разницу считайте сами – хоть в долларах, хоть в гривнах.

И знаете, дело не только в том, что премии, мягко говоря, отличаются, а в том, как к нам относятся и как с нами общаются при встрече на высшем уровне в городе и области.

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Например, после возвращения из Токио мы встретились с и.о. главы Харьковской ОГА Александром Скакуном и главой Харьковского облсовета Татьяной Егоровой-Луценко.

...За самые высокие достижения нас наградили самыми ценными подарками, а именно: вручили цветы и Power Bank. Power Bank – это же источник энергии, нам – паралимпийцам – она очень понадобится.

Марина Литовченко выиграла золото Токио-2020 / Фото: Getty Images

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Затем мы встретились с и.о. мэра Харькова Игорем Тереховым. Он отметил: "Благодаря несгибаемой силе воли, упорству и тренировкам до седьмого пота, вы демонстрируете людям во всем мире, что не бывает ничего невозможного. Уверен, что ваш пример вдохновит многих на достижение своих целей. Болеем за наших паралимпийцев всей душой. Спасибо за то, что прославляете Харьков и Украину".

Марина Литовченко на пьедестале Токио-2020 / Фото: Getty Images

И тут они вручили еще ценнее подарки, а именно: паралимпийцам, у которых отсутствует зрение, подарили обычную книгу о Харькове и билеты в зоопарк. Нет, о книгах шрифтом Брайля никто не подумал", – написала Литовченко.