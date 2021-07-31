В гостях родные стены помогают. Днепр-1 убивает Черноморец роскошным голом (видео)

Днепр-1 сильнее Черноморца / Фото: официальный сайт УПЛ

Вчера стартовал 2 тур чемпионата Украины по футболу 2021/2022. В пятницу свои победы добыли Шахтер и Колос, а сегодня Минай вырвал три очка в матче с Александрией.

В завершающей игре дня Черноморец принимал Днепр-1. Ну как принимал... Одесситы решили провести номинально домашний матч на "Днепр-Арене", поскольку поле в Одессе конкретно испортилось после концертов Монатика и Макса Коржа.

Первый тур вышел откровенно неудачным для "моряков" (0:3 от Десны). В отчетном же матче команда Юрия Мороза выглядела как минимум не лучше. Уже в первом тайме у днепрян была уйма моментов, однако Довбик и Чуже не реализовали несколько классных возможностей.

Впрочем, на перерыв подопечные Йовичевича все же ушли лидерами. Чуже так и не забил, однако сумел отдать результативную передачу на Пихаленка. Александр точно замкнул прострел с фланга.

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Юрий Мороз сделал тройную замену в перерыве и намеревался отыграться поскорее. Однако одесситов подвел защитник Дубко. После прострела Назаренко с фланга Владислав неудачно подставился под мяч и срезал его в свои ворота.

Добил Черноморец Владимир Адамюк и сделал это шедеврально. После навеса от Кравченко с фланга защитник отважился на удар через себя и мяч рикошетом от бедолаги Дубко влетел под перекладину. Красотище!

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В дальнейшем Днепр мог еще больше добивать соперника, который даже на удар в створ ворот Паста не сподобился. Впрочем, вышедшие на замену Билл и Русин так и не смогли отметиться.

Днепр-1 выходит на второе место в турнирной таблице УПЛ и может спокойно готовиться к домашней игре против Мариуполя. Черноморец же остается с нулем в графе "очки" и надеется исправить эту ситуацию в гостевом поединке против Металлиста-1925.

Черноморец – Днепр-1 0:3

Голы: Пихаленок, 40, Дубко, 51 (аг), Адамюк, 61

Черноморец: Кучерук – Скорко (Долгов, 46), Кадири, Дубко, Кузык – Брагару, Михайленко, С. Кравченко (Вачиберадзе, 69), Штогрин – Авагимян (Бугай, 46), Ванат (Исаенко, 46).

Днепр-1: Паст – Н. Кравченко, Сваток, Адамюк, Дубинчак – Джурасек (Игнатенко, 69), Пихаленок (Ярмолюк, 69) – Назаренко (Русин, 61), Ди Франко (Когут, 63), Чуже – Довбик.

Предупреждения: Дубко, С. Кравченко – Дубинчак, Джурасек.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА УКРАИНЫ