В этом году Неймара уже не увидим: подробности травмы звезды ПСЖ

Неймар покинул поле на носилках / Фото: REUTERS

Неймар ушел от подката соперника, но неудачно оступился, из-за чего его лодыжка вывернулась в неестественном положении.

В понедельник ему предстоит пройти обследование, которое определит точный характер травмы, но первичный осмотр медиками показал сильное растяжение связок. Фанаты, да и руководство клуба надеются, что футболист избежит перелома.

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Если диагноз подтвердится, Неймар пропустит коло шести недель. Это значит, что в этом году на поле бразильца мы уже не увидим, сообщает RMCsport.

Издание предполагает, что Неймар вернется 10 января 2020 года. Бразилец пропустит семь матчей – пять в чемпионате Франции, один в Лиге чемпионов и еще один – в Кубке Франции.

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