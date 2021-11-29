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11 декабря 00:00
Колос --
Минай --
11 декабря 00:00
Львов --
Ворскла --
11 декабря 00:00
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Десна --
11 декабря 00:00
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В этом году Неймара уже не увидим: подробности травмы звезды ПСЖ

Александр Трикиша
29 ноября, 09:02
Бразильский нападающий Пари Сен-Жермен Неймар может больше не сыграть в 2021 году. Футболист получил серьезную травму в поединке против Сент-Этьена

Неймар покинул поле на носилках / Фото: REUTERS

Неймар ушел от подката соперника, но неудачно оступился, из-за чего его лодыжка вывернулась в неестественном положении.

В понедельник ему предстоит пройти обследование, которое определит точный характер травмы, но первичный осмотр медиками показал сильное растяжение связок. Фанаты, да и руководство клуба надеются, что футболист избежит перелома.

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Если диагноз подтвердится, Неймар пропустит коло шести недель. Это значит, что в этом году на поле бразильца мы уже не увидим, сообщает RMCsport.

Издание предполагает, что Неймар вернется 10 января 2020 года. Бразилец пропустит семь матчей – пять в чемпионате Франции, один в Лиге чемпионов и еще один – в Кубке Франции.

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