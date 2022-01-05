В Динамо горе: не стало легенды клуба

Малюте было 80 лет / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

В среду, 5 января, перестало биться сердце врача ФК Динамо (Киев) Владимира Малюты. Ему было 80 лет.

Уроженец Улан-Батора работал в Динамо с 1975 года, придя в киевский клуб еще до завоевания первого Кубка кубков, и до 2018 года возглавлял медицинский центр "бело-синих".

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Но даже покинув этот пост, продолжал помогать Динамо, курируя несколько направлений.

Сообщая о смерти Малюты, официальный сайт Динамо назвал его легендарным врачом.

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"Не стало человека, который долгие годы верой и правдой служил киевскому Динамо, который без преувеличения на протяжении многих лет вносил весомый вклад в успехи нашего клуба и всего отечественного спорта", – говорит президент Динамо Игорь Суркис.

"Считаю, что футбольному клубу Динамо очень повезло, что такой профессионал и замечательный человек большую часть своей жизни посвятил клубу и направил весь свой талант и энергию на его медицинское обеспечение и развитие".

"Новатор в своем деле, он не ограничивался только лечением спортивных травм, а вывел функции медицинского персонала клуба на новый уровень, заботясь о здоровье, ежедневном рационе и правильном режиме футболистов, что сейчас уже признают неотъемлемой частью успеха в любом виде спорта".

"Не стало человека, которого любили и уважали все, кто его знает – как близкие люди и друзья, которых у него было много, так и коллеги по цеху, а также многочисленные благодарные пациенты, среди которых было множество выдающихся спортсменов", – отметил Игорь Суркис.

Ранее не стало символа Динамо суперфана Парамона.

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Парамон / Фото: FootBoom

Также мы писали, что умер младший брат Диего Марадоны. Как и старший брат, Уго Марадона был футболистом.