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В честь легенды Барселоны назвали новый вид динозавров

Любомир Луканюк
24 августа, 16:48
Новый вид динозавров, найденный в провинции Бургос, был назван Iniestapodus burgensis в честь Андреса Иньесты, который забил победный гол в финале ЧМ-2010

Iniestapodus burgensis и Иньеста

Легендарный полузащитник Барселоны и сборной Испании Андрес Иньеста меньше всего ожидал такого признания на родине. В честь футболиста назвали новый вид динозавра, который ранее не был описан.

Согласно статье в журнале Nature Research, речь идет о зауроподе, который принадлежит к группе четвероногих растительноядных динозавров. Но, в отличие от привычных для этого типа животных трех когтей, у этого динозавра четыре когтя и более короткий палец.

Новый динозавр, найденный в археологическом памятнике Лас-Сереас из провинции Бургос, был назван Iniestapodus burgensis, сообщает Marca.

"Так же, как следы пребывания динозавров в Бургосе растянулись на миллионы лет, так и талант и успех Андреса Иньесты составляют фундаментальную часть истории испанского и мирового футбола", – отмечается в заявлении.

Помимо этого исследователи в шутку объяснили свой выбор тем, что у обоих "твердые, элегантные, изящные, хорошо обозначенные шаги мирного характера".

Андрес Иньеста выступал за Барселону на протяжении 16 лет и за это время выиграл с клубом 32 трофея. Сейчас он продолжает карьеру в японском клубе Виссел Кобе.

В финале чемпионата мира 2010 года гол Иньесты принес победу Испании над Нидерландами.

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