В честь футболиста, не реализовавшего пенальти в финале Евро, назвали бобра

Рождение первого за 400 лет бобра в английском парке решили отметить оригинально и назвали малыша в честь игрока сборной Англии

В честь Маркуса Рашфорда назвали бобра / Фото: Reuters

В английском заповеднике Эксмур впервые за 400 лет родился детеныш бобра. Имя малышу выбирали посредством голосования и в итоге было принято решение назвать бобренка в честь форварда сборной Англии Маркуса Рашфорда.

Этот вариант собрал 49,9% всех голосов, на втором месте 17% голосов оказался вариант Бенкси, в честь знаменитого уличного художника.

"Мы счастливы, что люди заинтересовались нашим проектом, это просто фантастика. Рашфорд – прекрасное имя для малыша, оно будет напоминать людям о потрясающе проведенном турнире", – сказал в интервью Guardian руководитель проекта по возвращению бобров в регион Бен Ирдли.

Примечательно, что на Евро-2020 Рашфорд не был основным игроком сборной Англии, а в финальном поединке еще и не реализовал пенальти в послематчевой серии, что вызвало гнев болельщиков.

Зато Маркус отличился благотворительностью. Футболист регулярно помогает одеждой бездомным, собирал деньги для медиков в начале пандемии коронавируса, за что получил Орден Британской империи.