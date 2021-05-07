В Британии призывают болельщиков не ехать на финал Лиги чемпионов в Турцию

Турция включена в список красных зон для посещения англичанами, поэтому болельщикам не советуют ехать в Стамбул. Правительство надеется перенести матч в свою страну

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Фанаты Челси и Манчестер Сити не должны ехать в Стамбул на финал Лиги чемпионов. Об этом заявил секретарь по транспорту Грант Шаппс после того, как Великобритания добавила Турцию в список красных зон для посещения британцами.

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Шаппс сказал, что страны из списка красных зон не следует посещать, кроме как в самых крайних обстоятельствах. Также чиновник добавил, что Англия готова принять матч у себя, если разрешит УЕФА.

"Великобритания имеет успешный опыт проведения матчей со зрителями, поэтому у нас есть хорошие возможности для этого. Так что мы открыты для этого, но решение остается за УЕФА. Но, учитывая, что в финале вышли два английских клуба, мы с нетерпением ждем, что они скажут", – цитирует Шаппса BBC.

Отметим, что в прошлом сезоне у Стамбула уже отбирали право проводить финал Лиги чемпионов. Тогда плей-офф и главный поединок турнира прошли в Лиссабоне. Финал ЛЧ должен состояться 29 мая.