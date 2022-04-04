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В больницу ходил ночью. У тренера сборной Нидерландов онкология

Любомир Луканюк
4 апреля, 10:24
Знаменитый голландский тренер Луи ван Гал болен раком, но это не помешало специалисту вывести национальную сборную на чемпионат мира

Луи ван Гал - один из самых успешных тренеров в истории Нидерландов / Фото: REUTERS

Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал признался, что борется с раком простаты.

Рассказывая о проблеме со здоровьем, ван Гал сообщил, что у него была довольно агрессивная форма рака, и поблагодарил персонал больницы, в которой проходил лечение.

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"Во время пребывания на посту главного тренера национальной команды мне приходилось уходить ночью, чтобы лечь в больницу. И игроки до сих пор об этом не знали. Они думали, что я здоров. Но это не так", – рассказал ван Гал на телеканале RTV 4 Live.

Несмотря на болезнь, ван Галу удалось вывести команду на чемпионат мира в Катаре. На групповом этапе Нидерландам предстоит сыграть со сборными Эквадора, Сенегала и Катара.

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Луи ван Галу 70 лет. Вот его командные достижения на посту главного тренера.

Аякс

  • Чемпион Нидерландов: 1993/94, 1994/95, 1995/96
  • Обладатель Кубка Нидерландов: 1992/93
  • Обладатель Суперкубка Нидерландов: 1993, 1994, 1995
  • Победитель Лиги чемпионов: 1994/95
  • Обладатель Кубка УЕФА: 1991/92
  • Обладатель Суперкубка УЕФА: 1995
  • Обладатель Межконтинентального кубка: 1995

Барселона

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  • Чемпион Испании: 1997/98, 1998/99
  • Обладатель Кубка Испании: 1997/98
  • Обладатель Суперкубка УЕФА: 1997

АЗ Алкмаар

  • Чемпион Нидерландов: 2008/09

Бавария

  • Чемпион Германии: 2009/10
  • Обладатель Кубка Германии: 2009/10
  • Обладатель Суперкубка Германии: 2010

Манчестер Юнайтед

  • Обладатель Кубка Англии: 2015/16

Сборная Нидерландов

  • Бронзовый призер чемпионата мира: 2014