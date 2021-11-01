В боевом составе на Мадрид: Шахтер объявил заявку на матч Лиги чемпионов с Реалом

Додо и Винисиус / Фото: Reuters

Тренерский штаб горняков во главе с Роберто Де Дзерби объявил заявку команды на этот поединок. В списке нет только Педриньо и Траоре, которые находятся в лазарете Шахтера.

Ранее мы писали, что Динамо и Шахтер наиграли на совместный антирекорд в Лиге чемпионов.

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Вратари: Шевченко, Пятов, Трубин.

Защитники: Додо, Витао, Кривцов, Марлон, Матвиенко, Конопля, Исмаили, Корниенко, Бондарь.

Полузащитники: Степаненко, Майкон, Маркос, Марлос, Тете, Бондаренко, Соломон, Мудрик, Патрик, Судаков.

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Нападающие: Дентиньо, Сикан, Фернандо.

Встреча пройдет на стадионе Сантьяго Бернабеу 3 ноября и начнется в 19:45.

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Напомним, что в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов Шахтер в Киеве проиграл Реалу со счетом 0:5.

Донецкая команда занимает четвертое место в группе D, набрав одно очко в трех матчах.

Групповой этап

Группа D